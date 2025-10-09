HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Inteligencia Artificial: OpenAI y AMD redefinen el futuro tecnológicoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Inteligencia artificial: Una alianza estratégica entre OpenAI y AMD promete cambiar el panorama de la inteligencia artificial.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
Ad Placeholder

La Nueva Alianza Tecnológica

La carrera por el poder en el ámbito tecnológico ha dado un giro inesperado con la reciente alianza entre OpenAI y Advanced Micro Devices (AMD). Este acuerdo estratégico tiene el potencial de redefinir las reglas del juego en el mundo de la Inteligencia artificial (IA). La colaboración, anunciada recientemente, se centra en el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial a gran escala, donde los innovadores procesadores de AMD desempeñarán un papel crucial.

La Competencia en el Mercado de Chips

OpenAI, la empresa detrás del famoso ChatGPT, ha dado un paso significativo al asociarse con AMD. Según informes de Reuters y Bloomberg, este acuerdo multimillonario podría reducir la dependencia del mercado de chips de inteligencia artificial en Nvidia, el actual líder en esta tecnología. Los nuevos procesadores de AMD permitirán a OpenAI mejorar la capacidad de cálculo, lo que se traducirá en respuestas más rápidas y sistemas con capacidad de aprendizaje en tiempo real.

Impacto en la Infraestructura Inteligente

La colaboración entre OpenAI y AMD no solo se trata de hardware. Se espera que tenga un impacto significativo en la velocidad de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Con más capacidad de cálculo, estos modelos podrán procesar información y aprender de manera más eficiente. Los CEOs de ambas compañías aseguran que esta alianza marca el inicio de una nueva era en infraestructura inteligente a nivel global, donde cada segundo de procesamiento podría ser crucial para el avance tecnológico.

Testigos de una Nueva Era

El impacto de esta alianza va más allá de las empresas involucradas. Marca un hito en la evolución de la inteligencia artificial, donde el futuro se está escribiendo en tiempo real. Esta colaboración es una muestra clara de que estamos viviendo en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados, y cada desarrollo tiene el potencial de transformar el mundo tal como lo conocemos.

AMD Innovación inteligencia artificial OpenAI procesadores tecnología
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Oct 9, 2025

Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Oct 8, 2025

Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

Ad Placeholder
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

Ad Placeholder
Ad Placeholder