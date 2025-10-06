Mission, Texas – Los trabajos de construcción y mejoras en el Cementerio de Veteranos del Estado de Rio Grande Valley en Mission comenzarán próximamente, según informó la Junta de Tierras de Veteranos de Texas. El proyecto está programado para finalizar en marzo de 2026.

Entre las mejoras se incluyen:

Nuevos techos para el edificio de administración y el refugio de compromiso.

para el edificio de administración y el refugio de compromiso. Reparaciones de muros existentes.

existentes. Integración de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos como una rama de servicio reconocida.

como una rama de servicio reconocida. Rediseño del área de ensamblaje , que incluirá una estrella de Texas .

, que incluirá una . Instalación de puertas delanteras automáticas.

Las autoridades destacaron que estas mejoras no solo embellecerán el cementerio, sino que también mejorarán su funcionalidad, asegurando que los veteranos y sus familias sean honrados y atendidos con dignidad.