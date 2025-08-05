HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con el respaldo del Gabinete de Seguridad y de autoridades del estado de Tamaulipas, se ha iniciado una carpeta de investigación federal por el homicidio del licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, Fiscal de la Federación en esa entidad, ocurrido la tarde de ayer en la ciudad de Reynosa.

Como parte de las acciones inmediatas, se estableció contacto directo con la familia de la víctima para expresarle total solidaridad, brindar apoyo permanente y mantenerla informada sobre cada avance del caso.

Los primeros indicios recabados apuntan a un acto de violencia inusitada y brutal, con una alta probabilidad de que esté relacionado con la delincuencia organizada.

Este señalamiento cobra fuerza luego del reciente golpe que las autoridades federales asestaron a redes criminales en los últimos días de julio, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la FGR y el Gabinete de Seguridad, logró el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles extraídos ilegalmente, así como la incautación de nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques de almacenamiento móviles (frac tanks), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

Aunque esa línea de investigación es considerada prioritaria, la FGR no descarta ninguna otra hipótesis que pueda contribuir al esclarecimiento de este crimen.

La dependencia aseguró que cada avance en la investigación será dado a conocer de manera oportuna.

