Inician investigación federal por el homicidio del fiscal Ernesto Vásquez Reyna en ReynosaEricks Webs DesignEricks Webs Design
Los primeros indicios recabados apuntan a un acto de violencia inusitada y brutal, con una alta probabilidad de que esté relacionado con la delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con el respaldo del Gabinete de Seguridad y de autoridades del estado de Tamaulipas, se ha iniciado una carpeta de investigación federal por el homicidio del licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, Fiscal de la Federación en esa entidad, ocurrido la tarde de ayer en la ciudad de Reynosa.
Como parte de las acciones inmediatas, se estableció contacto directo con la familia de la víctima para expresarle total solidaridad, brindar apoyo permanente y mantenerla informada sobre cada avance del caso.
Los primeros indicios recabados apuntan a un acto de violencia inusitada y brutal, con una alta probabilidad de que esté relacionado con la delincuencia organizada.
Este señalamiento cobra fuerza luego del reciente golpe que las autoridades federales asestaron a redes criminales en los últimos días de julio, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la FGR y el Gabinete de Seguridad, logró el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles extraídos ilegalmente, así como la incautación de nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques de almacenamiento móviles (frac tanks), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.
Aunque esa línea de investigación es considerada prioritaria, la FGR no descarta ninguna otra hipótesis que pueda contribuir al esclarecimiento de este crimen.
La dependencia aseguró que cada avance en la investigación será dado a conocer de manera oportuna.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Investigan robo en Los Fresnos, buscan identificar a sospechoso
Las autoridades difundieron una fotografía de un vehículo y de una persona de interés relacionada con este caso.
Gobierno de Tamaulipas condena crimen del Delegado de la FGR y se solidariza con su familia
TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. A través de un mensaje publicado en redes sociales,...
CBP incauta más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína en el Puente Internacional Anzaldúas
MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más...
Ataque de abejas deja varios lesionados en Palmhurst
Algunas de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.
Fiscalías de Tamaulipas y FGR colaboran tras muerte de presunto servidor público en Reynosa
Persona fallece en Reynosa tras un misterioso incendio vehicular.
Fuertes vientos causan estragos en Edinburg
Vientos fuertes: Intersecciones sin semáforos y cortes de electricidad afectan la región tras intensas ráfagas.
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo
VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...
Accidente vehicular en Donna deja dos heridos
La colisión fue de tal magnitud que dejó escombros esparcidos por la carretera, evidenciando el impacto.
Persecución por tráfico de personas termina en Weslaco con seis detenidos; una mujer embarazada fue hospitalizada
El conductor, identificado como César Rafael León, de 34 años y originario de Indiana, intentó huir con varios migrantes a bordo, pero terminó impactando una patrulla del DPS antes de ser detenido.
Decomisan cocaína valuada en 1.5 millones de dólares en casa móvil de Mission
El principal sospechoso enfrentará cargos por reingreso ilegal agravado.
Cambio de liderazgo en la Patrulla Fronteriza sector Valle del Río Grande
Patrulla Fronteriza: Cambio de liderazgo en el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.
Buscan a sospechoso de tiroteo en Harlingen
Tiroteo: Las autoridades del condado Cameron buscan a un sospechoso tras un tiroteo en Harlingen.