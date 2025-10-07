Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

HOY

Entravision Communications
San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las autoridades confirmaron que no había estudiantes a bordo del autobús en […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 07 2025
San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street.

Durante la inspección de seguridad, las autoridades confirmaron que no había estudiantes a bordo del autobús en el momento del incidente. El conductor del autobús resultó ileso, y el vehículo sufrió únicamente daños menores.

El San Benito CISD agradeció a todos los primeros respondedores por su rápida y profesional asistencia durante el incidente.

