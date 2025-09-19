HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Incidente en Sullivan: Enfrentamiento mortal entre individuo armado y la policía

Sullivan: Un altercado nocturno en Sullivan termina con un hombre muerto tras confrontación con la policía.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
Un enfrentamiento inesperado en Sullivan

En la tranquila ciudad de Sullivan, ubicada en el condado de Hidalgo, un vecindario fue testigo de un trágico incidente la noche del martes. Cerca de las 10 de la noche, las autoridades respondieron a un llamado de emergencia en el 11.024 de la calle Maro, donde se desató un altercado que culminó en un enfrentamiento mortal.

La disputa que escaló

Lo que comenzó como una disputa amorosa, según los vecinos, rápidamente se intensificó. A la llegada de la policía, se encontraron con un individuo actuando de manera errática y portando un cuchillo. Los intentos de los oficiales por calmar la situación fueron infructuosos, ya que el hombre se mostró agresivo y amenazante.

Una respuesta policial necesaria

Ante la negativa del individuo de deponer el arma y su intento de atacar a uno de los oficiales, se tomó la decisión de emplear fuerza letal. Según el reporte policial, se efectuaron tres disparos. A pesar de los esfuerzos por brindar primeros auxilios y su traslado a un hospital local, el hombre fue declarado muerto.

Investigación en curso

Este incidente ha sido puesto bajo la lupa de los Texas Rangers, quienes se encargarán de investigar los pormenores del caso. Este hecho se suma a una serie de incidentes similares en la región que involucran a la policía, lo cual ha generado preocupación entre la comunidad y las autoridades.

Expectativas de la comunidad

La comunidad de Sullivan se encuentra a la espera de más detalles mientras las investigaciones continúan. Este tipo de situaciones subraya la importancia de la formación y protocolos en el manejo de situaciones de crisis por parte de los cuerpos de seguridad.

