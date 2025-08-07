HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Incidente en Mission: Joven armado causa alarma en la comunidadEricks Webs DesignEricks Webs Design

El departamento de Policía de Mission confirmó que nadie resultó herido y que la situación estaba bajo control.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 07 2025
Ad Placeholder

MISSION, TEXAS – Una gran movilización policíaca tuvo lugar ayer en Mission, generando temor y preocupación entre los residentes de la subdivisión de Las Cruces. Un joven, aparentemente armado, se atrincheró en su vivienda, lo que llevó a los vecinos a alertar a las autoridades.

Los vecinos de la zona reportaron haber visto al joven cargando un arma, lo que incrementó la tensión en la pequeña comunidad.

“Es un peligro para todos nosotros”, comentó uno de los residentes, reflejando el miedo que se ha apoderado de la zona.

La situación no es nueva para ellos, ya que aseguran que incidentes similares han ocurrido en los últimos meses.

La policía de Mission acudió al lugar, pero enfrentó dificultades para entrar a la vivienda del joven.

Aunque se contactó al padre, este no dio permiso para que los oficiales ingresaran y asistieran al joven. Según testimonios, el joven sufre de problemas de salud mental, pero esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Horas después del incidente, los vecinos informaron que el joven se encontraba estable, aunque la preocupación persiste.

El departamento de Policía de Mission confirmó que nadie resultó herido y que la situación estaba bajo control.

“Por el momento, no se divulgará más información sobre la persona involucrada”, declararon.

Este caso subraya la importancia de abordar los problemas de salud mental y la seguridad comunitaria de manera preventiva. La comunidad de Mission sigue alerta a la espera de nuevas actualizaciones.

comunidad incidente armado Missión policía seguridad
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Aug 7, 2025

EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...

Ad Placeholder
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...

Ad Placeholder
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...

Ad Placeholder