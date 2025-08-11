Harlingen, Texas – Desde el lunes pasado, un incendio en un molino de algodón en Harlingen ha estado causando problemas constantes. A pesar de los continuos esfuerzos del cuerpo de bomberos, el fuego se reaviva repetidamente, obligando a las autoridades a intervenir varias veces para controlarlo.

El jefe de bomberos de Harlingen, Rafael Balderas, informó que esta situación ha sido un reto debido a las condiciones del terreno y las altas temperaturas que prevalecen en la región.

Las autoridades mantienen vigilancia continua para evitar que el incendio se propague y hacen un llamado a la población a mantenerse alerta y evitar acercarse a la zona afectada.