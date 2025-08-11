HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Incendio persistente afecta molino de algodón en HarlingenEricks Webs DesignEricks Webs Design

El jefe de bomberos de Harlingen, Rafael Balderas, informó que esta situación ha sido un reto debido a las condiciones del terreno y las altas temperaturas que prevalecen en la región.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 11 2025
Ad Placeholder

Harlingen, Texas – Desde el lunes pasado, un incendio en un molino de algodón en Harlingen ha estado causando problemas constantes. A pesar de los continuos esfuerzos del cuerpo de bomberos, el fuego se reaviva repetidamente, obligando a las autoridades a intervenir varias veces para controlarlo.

El jefe de bomberos de Harlingen, Rafael Balderas, informó que esta situación ha sido un reto debido a las condiciones del terreno y las altas temperaturas que prevalecen en la región.

Las autoridades mantienen vigilancia continua para evitar que el incendio se propague y hacen un llamado a la población a mantenerse alerta y evitar acercarse a la zona afectada.

bomberos Harlingen
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Aug 13, 2025

El incidente ocurrió en 2023 cuando la policía de Alton respondió a un reporte sobre un hombre encontrado inconsciente en la vía pública. La víctima, Román Andrés Mesa, presentaba graves lesiones faciales y fue declarado muerto poco después.

Ad Placeholder
Grave accidente en Pharr deja a motociclista en condición crítica

Grave accidente en Pharr deja a motociclista en condición crítica

Aug 13, 2025

El Departamento de Policía de Pharr investiga un accidente mayor ocurrido en la cuadra 1100 de East Interstate 2. De acuerdo con reportes preliminares, un motociclista perdió el control y chocó contra otra motocicleta. Posteriormente, el primer motociclista fue...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

El incidente ocurrió en 2023 cuando la policía de Alton respondió a un reporte sobre un hombre encontrado inconsciente en la vía pública. La víctima, Román Andrés Mesa, presentaba graves lesiones faciales y fue declarado muerto poco después.

Ad Placeholder
Ad Placeholder