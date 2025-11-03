HOY

Incendio nocturno en complejo de ocho viviendas es controlado gracias a rápida respuesta de autoridadesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Asimismo, se destacó el excelente trabajo de los operadores del 911, quienes recibieron y despacharon la llamada de emergencia con eficiencia, permitiendo una respuesta coordinada y oportuna.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published November 03 2025
McAllen, Texas – 3 de noviembre de 2025. Un incendio registrado durante la noche en un complejo de ocho viviendas (8-plex) fue controlado exitosamente gracias a la rápida acción de bomberos, la Policía de McAllen y el personal de Lone Star EMS.

Las autoridades informaron que todas las familias fueron evacuadas a salvo, el fuego fue extinguido y se brindó atención médica a las personas que lo requirieron.

Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville

Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville

Nov 3, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente de gran magnitud ocurrido en los carriles norte de la autopista, a la altura de Morrison Road. Autoridades informaron que oficiales se encuentran realizando control de tráfico en la...

Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio

Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado

Oct 31, 2025

EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road....

Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en Edinburg

Oct 30, 2025

EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard. De acuerdo con los primeros...

