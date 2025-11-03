McAllen, Texas – 3 de noviembre de 2025. Un incendio registrado durante la noche en un complejo de ocho viviendas (8-plex) fue controlado exitosamente gracias a la rápida acción de bomberos, la Policía de McAllen y el personal de Lone Star EMS.

Las autoridades informaron que todas las familias fueron evacuadas a salvo, el fuego fue extinguido y se brindó atención médica a las personas que lo requirieron.

Asimismo, se destacó el excelente trabajo de los operadores del 911, quienes recibieron y despacharon la llamada de emergencia con eficiencia, permitiendo una respuesta coordinada y oportuna.