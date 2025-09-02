HOY

Incendio en Weslaco: Bomberos luchan contra fuego en Restaurante Sevilla Coffee

Weslaco: Un incendio en el restaurante Sevilla Coffee en Weslaco deja a residentes conmocionados y autoridades investigando las causas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 02 2025
Un Incendio Despierta a Weslaco

En la tranquila ciudad de Weslaco, un incendio estructural en el restaurante Sevilla Coffee ha sacudido a la comunidad. Durante la noche anterior, las autoridades locales, incluyendo al equipo de bomberos y la policía, respondieron rápidamente a la emergencia, tratando de contener las llamas que amenazaron con consumir el establecimiento.

El cuerpo de bomberos de Weslaco trabajó intensamente para controlar el incendio, concentrándose principalmente en la parte trasera del restaurante, donde las llamas hicieron más daño. La escena fue acordonada con cinta amarilla, indicando que la zona es peligrosa y está bajo investigación. Un contenedor fue colocado en el lugar para recoger los escombros resultantes del siniestro.

El Sevilla Coffee es conocido por su ambiente familiar y su popularidad como lugar de desayuno para muchos residentes. Varias personas que tenían planeado desayunar allí esa mañana expresaron su tristeza y decepción ante el evento. “Este es un lugar donde hemos venido todas las mañanas”, comentó un cliente habitual, lamentando la pérdida temporal de su punto de encuentro diario.

Alondra de Hoyos, reportera en el lugar de los hechos, informó que las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del incendio. Los bomberos se han comprometido a proporcionar más detalles en las próximas horas, con una actualización prevista para las cinco de la tarde.

