Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Entravision Communications
Incendio en vivienda deja varias mascotas muertas en McAllen

Lamentablemente, la mayoría de los animales perecieron a causa del fuego y el humo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 11 2025
MCALLEN, TEXAS – Un incendio registrado en el primer piso de una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este jueves.

De acuerdo con autoridades, al momento del siniestro no había personas dentro del domicilio; sin embargo, en el lugar se encontraban varias mascotas, entre ellas perros, gatos, una tortuga y serpientes.

Solo dos perros lograron sobrevivir y actualmente reciben atención médica veterinaria.

La causa del incendio continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Ad Placeholder
