MCALLEN, TEXAS – Un incendio registrado en el primer piso de una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este jueves.

De acuerdo con autoridades, al momento del siniestro no había personas dentro del domicilio; sin embargo, en el lugar se encontraban varias mascotas, entre ellas perros, gatos, una tortuga y serpientes.

Lamentablemente, la mayoría de los animales perecieron a causa del fuego y el humo.

Solo dos perros lograron sobrevivir y actualmente reciben atención médica veterinaria.

La causa del incendio continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes.