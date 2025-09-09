Tragedia en Río Grande

Un incendio feroz que ocurrió el miércoles pasado ha dejado a una familia de seis personas sin hogar en la ciudad de Río Grande. Este incendio ha devastado su vivienda, dejándolos sin recursos esenciales y en busca de ayuda urgente. Nuestra reportera Isa Marcelinas habló con una de las residentes afectadas, María Carolina de la Garza, quien compartió sus sentimientos y preocupaciones.

María Carolina de la Garza expresó la profunda tristeza y vacío emocional que siente tras perder su hogar. “La estabilidad emocional no se puede reemplazar así de rápido”, comentó mientras trataba de asimilar la tragedia que su familia enfrenta. Aunque las causas del incendio aún no han sido confirmadas por las autoridades, De la Garza sospecha que pudo haber sido un cortocircuito o un problema eléctrico.

La familia, que incluye niños en edad escolar, ahora se enfrenta a la necesidad urgente de ayuda monetaria y donaciones de ropa y útiles escolares. En momentos como estos, el apoyo de la comunidad se vuelve crucial para ayudar a la familia a reconstruir sus vidas.

Para aquellos que deseen ayudar a la familia De la Garza, se pueden realizar donaciones directamente comunicándose al número (956) 800-48. Las donaciones de cualquier tipo, ya sea monetaria o en especie, son bienvenidas y serán de gran ayuda para esta familia en apuros.

Al momento, las autoridades locales continúan investigando las causas del incendio. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles y un informe completo sobre la situación.