HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Incendio en Mission: Pareja de la tercera edad busca apoyo para reconstruir su hogarEricks Webs DesignEricks Webs Design

Incendio: Un incendio en Mission consume parte de la casa de una pareja mayor, quienes ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para reconstruir su vivienda.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
Ad Placeholder

MISSION, TEXAS – Una pareja de la tercera edad en Mission ha compartido su conmovedor testimonio tras un devastador incendio que consumió parte de su hogar. Eustacio y Gloria Castillo, quienes han vivido en su casa móvil por más de 20 años, enfrentan ahora el desafío de reconstruir su hogar con la ayuda de la comunidad.

El incendio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, mientras la pareja disfrutaba del desayuno con su hijo. “Yo les hice el almuerzo y estaban almorzando”, relata Gloria, recordando esos momentos cruciales. Fue entonces cuando notaron el humo.

Según Homero Garza, el mariscal de bomberos del Condado Hidalgo, el incendio se originó en una casa rodante utilizada como almacén, ubicada frente a la residencia principal. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando una de las recámaras de la casa móvil.

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Las autoridades lograron controlar las llamas a tiempo, lo que evitó una tragedia mayor. Las primeras investigaciones sugieren que una falla eléctrica podría haber sido la causa del incendio, debido a una extensión eléctrica que conectaba la casa principal con la casa rodante.

La pareja ha recibido el apoyo de la Cruz Roja Americana y se está hospedando temporalmente con familiares mientras esperan poder reconstruir su hogar. Están muy agradecidos por la asistencia recibida y esperan que la comunidad pueda brindarles más apoyo.

Aquellos interesados en ayudar a la pareja Castillo pueden comunicarse con ellos al (956) 422-642.

apoyo comunidad incendio Missión reconstrucción
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Sep 4, 2025

VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Sep 4, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Sep 4, 2025

ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder