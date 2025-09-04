MISSION, TEXAS – Una pareja de la tercera edad en Mission ha compartido su conmovedor testimonio tras un devastador incendio que consumió parte de su hogar. Eustacio y Gloria Castillo, quienes han vivido en su casa móvil por más de 20 años, enfrentan ahora el desafío de reconstruir su hogar con la ayuda de la comunidad.

El incendio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, mientras la pareja disfrutaba del desayuno con su hijo. “Yo les hice el almuerzo y estaban almorzando”, relata Gloria, recordando esos momentos cruciales. Fue entonces cuando notaron el humo.

Según Homero Garza, el mariscal de bomberos del Condado Hidalgo, el incendio se originó en una casa rodante utilizada como almacén, ubicada frente a la residencia principal. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando una de las recámaras de la casa móvil.

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Las autoridades lograron controlar las llamas a tiempo, lo que evitó una tragedia mayor. Las primeras investigaciones sugieren que una falla eléctrica podría haber sido la causa del incendio, debido a una extensión eléctrica que conectaba la casa principal con la casa rodante.

La pareja ha recibido el apoyo de la Cruz Roja Americana y se está hospedando temporalmente con familiares mientras esperan poder reconstruir su hogar. Están muy agradecidos por la asistencia recibida y esperan que la comunidad pueda brindarles más apoyo.

Aquellos interesados en ayudar a la pareja Castillo pueden comunicarse con ellos al (956) 422-642.