LA GRULLA, Texas – Oficiales y personal de primeros auxilios respondieron esta mañana a un incendio en la calle Benito. Según el propietario de la vivienda, una cocina de gas recién instalada se incendió y afectó parte de la estructura.

El oficial Treviño actuó rápidamente utilizando un extintor, logrando apagar la mayoría de las llamas antes de que el fuego se propagara. Gracias a su pronta intervención, el incendio fue contenido y no se reportaron heridos graves.

Al lugar acudieron el Departamento de Policía de La Grulla, los Departamentos de Bomberos de La Grulla y La Casita, así como la Oficina del Sheriff del Condado de Starr. Las autoridades destacaron la coordinación entre las distintas agencias y elogiaron la valentía del oficial Treviño por su rápida acción.