HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Incendio en La Grulla es contenido rápidamente; no se reportan heridos gravesEricks Webs DesignEricks Webs Design

LA GRULLA, Texas – Oficiales y personal de primeros auxilios respondieron esta mañana a un incendio en la calle Benito. Según el propietario de la vivienda, una cocina de gas recién instalada se incendió y afectó parte de la estructura. El oficial Treviño actuó rápidamente utilizando un extintor, logrando apagar la mayoría de las llamas […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: FIRE2.jpg

LA GRULLA, Texas – Oficiales y personal de primeros auxilios respondieron esta mañana a un incendio en la calle Benito. Según el propietario de la vivienda, una cocina de gas recién instalada se incendió y afectó parte de la estructura.

El oficial Treviño actuó rápidamente utilizando un extintor, logrando apagar la mayoría de las llamas antes de que el fuego se propagara. Gracias a su pronta intervención, el incendio fue contenido y no se reportaron heridos graves.

Al lugar acudieron el Departamento de Policía de La Grulla, los Departamentos de Bomberos de La Grulla y La Casita, así como la Oficina del Sheriff del Condado de Starr. Las autoridades destacaron la coordinación entre las distintas agencias y elogiaron la valentía del oficial Treviño por su rápida acción.

incendio La Grulla
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Sep 3, 2025

CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Sep 2, 2025

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Ad Placeholder
Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Sep 2, 2025

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder