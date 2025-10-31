HOY

Un incendio nocturno en Harlingen destruye el hogar de una familia de siete miembros, movilizando a la comunidad para brindar apoyo.

By Cecilia Castaneda
Noticias 48
Published October 31 2025
Devastador Incendio en Harlingen

La ciudad de Harlingen fue escenario de un trágico incendio que dejó a la familia Ramírez sin hogar. El siniestro ocurrió en la avenida Cora durante la noche, sorprendiendo a la familia mientras dormían. Según Paola Ramírez, residente de la casa, el incendio se desató alrededor de las once y media de la noche mientras ella realizaba tareas domésticas.

Rescate rápido y heroico

Paola Ramírez, quien se encontraba lavando ropa, actuó rápidamente al notar las llamas. Logró evacuar a sus hijos a tiempo, aunque no sin inhalar humo en el proceso. “Vi a tiempo el incendio de al lado y me dio chance de sacar a mis niños”, relató. A pesar de sus esfuerzos, uno de los miembros de la familia tuvo que ser trasladado al hospital debido a la inhalación de humo y lesiones menores.

Investigación en curso

El asistente de jefe de bomberos de Harlingen, Rubén Balboa, informó que el fuego comenzó en un cobertizo y rápidamente se extendió a la casa móvil, resultando en una pérdida total. Las causas del incendio aún están bajo investigación, aunque se sabe que las llamas se propagaron rápidamente debido a la estructura de madera de las construcciones adyacentes.

Apoyo comunitario necesario

La familia Ramírez, que ahora se encuentra hospedada con parientes, está en necesidad urgente de apoyo comunitario. “Lo más necesario en estos momentos es ropa”, compartieron. Aquellos interesados en brindar ayuda pueden comunicarse con la familia a los números (956) 590-3392 o (956) 261-8500.

