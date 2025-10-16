HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 16 2025
Ad Placeholder

Devastador incendio en La Blanca

En la tranquila comunidad de La Blanca, ubicada al norte del Condado Hidalgo, una familia enfrenta la pérdida total de su hogar tras un devastador incendio. Este incidente ha conmocionado a la comunidad local, resaltando la importancia de la seguridad y la rápida respuesta en situaciones de emergencia.

Una Despiadada Noche de Incendio

La familia Moscoso, compuesta por siete integrantes, fue despertada abruptamente en la madrugada por el olor a humo. La madre, Karina Moscoso, relató cómo se percató del incendio al ver las llamas consumiendo la parte frontal de su casa móvil. Con valentía y rapidez, Karina y su pareja lograron evacuar a sus hijos, quebrando ventanas para asegurar una salida. “Solo pensaba en poner a salvo a mis hijos”, comentó la madre aún conmocionada por los eventos.

Rescate y Atención Médica

El mariscal de bomberos del Condado Hidalgo, Homero Garza, informó que el señor Espinoza y sus cuatro hijos fueron trasladados al hospital debido a la inhalación de humo. Afortunadamente, ya todos han sido dados de alta, pero no sin antes experimentar el terror de casi desmayarse por el impacto del humo.

Investigación en Curso

Las primeras investigaciones sugieren que el incendio se originó en el exterior de la vivienda, cerca de la conexión de un mini split. La familia, aún en estado de shock, agradece haber logrado salvarse, aunque ahora enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas desde cero.

Ayuda Comunitaria

Actualmente, la familia se encuentra alojada con parientes, mientras la Cruz Roja Americana les brinda asistencia. Sin embargo, siguen necesitando ropa y otros artículos básicos. Aquellos interesados en ayudar pueden ponerse en contacto con la familia al (956) 207-0203. Toda colaboración es bienvenida en estos momentos difíciles.

ayuda condado Hidalgo emergencia familia incendio La Blanca
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Oct 15, 2025

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Ad Placeholder
Ad Placeholder