Devastador incendio en La Blanca

En la tranquila comunidad de La Blanca, ubicada al norte del Condado Hidalgo, una familia enfrenta la pérdida total de su hogar tras un devastador incendio. Este incidente ha conmocionado a la comunidad local, resaltando la importancia de la seguridad y la rápida respuesta en situaciones de emergencia.

Una Despiadada Noche de Incendio

La familia Moscoso, compuesta por siete integrantes, fue despertada abruptamente en la madrugada por el olor a humo. La madre, Karina Moscoso, relató cómo se percató del incendio al ver las llamas consumiendo la parte frontal de su casa móvil. Con valentía y rapidez, Karina y su pareja lograron evacuar a sus hijos, quebrando ventanas para asegurar una salida. “Solo pensaba en poner a salvo a mis hijos”, comentó la madre aún conmocionada por los eventos.

Rescate y Atención Médica

El mariscal de bomberos del Condado Hidalgo, Homero Garza, informó que el señor Espinoza y sus cuatro hijos fueron trasladados al hospital debido a la inhalación de humo. Afortunadamente, ya todos han sido dados de alta, pero no sin antes experimentar el terror de casi desmayarse por el impacto del humo.

Investigación en Curso

Las primeras investigaciones sugieren que el incendio se originó en el exterior de la vivienda, cerca de la conexión de un mini split. La familia, aún en estado de shock, agradece haber logrado salvarse, aunque ahora enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas desde cero.

Ayuda Comunitaria

Actualmente, la familia se encuentra alojada con parientes, mientras la Cruz Roja Americana les brinda asistencia. Sin embargo, siguen necesitando ropa y otros artículos básicos. Aquellos interesados en ayudar pueden ponerse en contacto con la familia al (956) 207-0203. Toda colaboración es bienvenida en estos momentos difíciles.