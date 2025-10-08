HOY

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total de ambas viviendas. Al llegar al lugar, los […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 08 2025
EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner.

El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total de ambas viviendas.

Al llegar al lugar, los bomberos de Edinburg lograron contener el incendio, evitando que se extendiera a las casas circundantes.

La causa del incendio se encuentra bajo investigación por las autoridades locales.

Etiquetas: Edinburg, incendio, casas móviles, bomberos, pérdida total.

