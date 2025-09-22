La madrugada de este lunes, alrededor de las 4:15 a.m., el Departamento de Bomberos de Donna respondió a un llamado de emergencia por un incendio en una barbería ubicada en el 202 N. D Salinas Blvd., Suite 2.

Al llegar, el personal de bomberos encontró humo denso saliendo por las ventanas y puertas del establecimiento. Los elementos lograron ingresar y sofocar las llamas desde el interior, sin embargo, el negocio quedó en pérdida total.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

El investigador de incendios del Departamento de Bomberos de Donna, en coordinación con el Departamento de Policía de Donna, realiza las indagatorias correspondientes para determinar las causas del siniestro.