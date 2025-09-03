HOY

By Cecilia Castaneda
Noticias 48
Published September 03 2025
MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo (HCHD, por sus siglas en inglés) inaugurará la primera OnMed CareStation en el Valle del Río Grande, instalada en la clínica del condado ubicada en McAllen. Este innovador servicio ofrecerá atención primaria gratuita a los residentes, ampliando las opciones de cuidado clínico en la región.

La ceremonia de corte de listón se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de la clínica del condado, localizada en 300 E. Hackberry Ave., McAllen, Texas.

Entre los asistentes confirmados se encuentran:

  • Juez del Condado de Hidalgo, Richard Cortez
  • Comisionado del Precinto 2, Eduardo “Eddie” Cantu
  • Director del HCHD, Dairen Sarmiento Rangel
  • Representantes de OnMed
  • Representantes de Molina Healthcare

El evento incluirá la ceremonia de inauguración, mensajes de las autoridades locales y de salud, así como demostraciones del funcionamiento de la CareStation.

De acuerdo con el HCHD, la instalación de esta unidad representa un paso histórico para la atención médica en el sur de Texas, ya que permitirá consultas en tiempo real con proveedores de salud licenciados, revisiones de signos vitales, planes de atención y referencias médicas, todo en un espacio privado y seguro.

