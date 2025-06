(CNN Radio Argentina) – Imám Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadia en la Argentina, habló este miércoles con Regreso CNN, con Mariana Arias y Pepe Gil Vidal, sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, y llamó a mirar la situación desde una perspectiva ética y humanitaria, lejos de intereses ideológicos o partidarios.

“Es triste ver lo que ocurre en Medio Oriente. Hay que quitarse los anteojos partidarios e ideológicos y mirar desde un punto de vista humano y ético porque hablamos de civiles inocentes”, expresó Gill, y recordó que “Islam en árabe significa paz. Vengo a defender la bandera de la paz, no la de Irán ni la de Israel”.

El líder religioso celebró que en Argentina “no hay una grieta religiosa” y destacó la importancia del diálogo: “Dialogar no se trata de convencer, sino de escuchar. Hay que dejar de caer en la falacia de que la guerra es la única solución”. En ese sentido, lamentó: “Cada día mueren cientos de personas inocentes que no tienen nada que ver con Hamas. Es triste y doloroso ver que después de dos años todavía no llegamos a un cese al fuego en Gaza”.

Gill advirtió que “el mundo musulmán atraviesa por una crisis social, cultural y moral”, y aclaró que “Hamas, Hezbolá e Isis no son referentes del Islam, son grupos con agendas geopolíticas que contradicen los principios básicos del Islam, que significa paz”. También se diferenció del régimen iraní: “Nosotros no coincidimos en nada con el gobierno iraní en el sentido de practicar el Islam. Avalamos la separación del Estado de la religión”.

En relación con el conflicto entre Israel e Irán, señaló que “tenían una buena relación hasta la revolución islámica”, pero enfatizó que “una ideología no se puede corregir con invasiones bélicas o bombardeos. Corregir una ideología requiere herramientas profundas y una lucha constante desde adentro”.

“El conflicto en Medio Oriente no empezó el 7 de octubre, sino que lleva casi un siglo por no encontrar soluciones que permitan que entren estos grupos radicales. Hamas no es el origen de la enfermedad del problema, sino que es el síntoma. Puede fácilmente desaparecer Hamas si curamos el origen de esa enfermedad, que es la causa palestina y la cuestión del pueblo palestino”, afirmó.

Gill también cuestionó la política israelí respecto a Gaza: “El gobierno de Netanyahu durante muchos años optó por financiar y apoyar a Hamas para debilitar a la Autoridad Palestina. Es una contradicción”.

