HARLINGEN, Texas — Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado este viernes en Harlingen ha sido identificado como Stephen Miguel Guajardo.

El hallazgo ocurrió en la cuadra 1500 de North 77 Sunshine Strip, donde detectives e investigadores trabajaron recabando evidencia. Hasta ahora, se desconocen las circunstancias que rodearon su muerte.

Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la investigación.