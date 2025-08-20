HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

ICE confirmó que se llevó a cabo un operativo de cumplimiento en el área del condado de Cameron.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 20 2025
RIO GRANDE VALLEY, Texas — ICE Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en coordinación con sus socios de las fuerzas del orden, confirmó que se llevó a cabo un operativo de cumplimiento en el área del condado de Cameron.

Este operativo forma parte de una investigación activa y en curso liderada por HSI. Por el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre la operación.

