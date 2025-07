Weslaco, Texas — Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a nueve ciudadanos mexicanos durante el fin de semana en la ciudad de Weslaco, como parte de un operativo enfocado en el cumplimiento de las leyes migratorias federales.

De acuerdo con ICE-Rio Grande Valley, las detenciones están relacionadas con violaciones a las leyes de inmigración y se enmarcan dentro de los esfuerzos continuos para garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y laborales en la región.

Las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre los lugares donde se realizaron los arrestos o el estatus legal individual de los detenidos, pero recalcaron que estas acciones son parte de operativos rutinarios para asegurar que las personas que residen o trabajan en Estados Unidos lo hagan de manera legal.

Over the weekend, ICE Rio Grande Valley arrested 9 Mexican nationals in Weslaco, TX, for immigration violations. This action reflects ongoing efforts to enforce federal immigration law and ensure workplace compliance. pic.twitter.com/qt2isYHh1o