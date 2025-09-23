EDINBURG, TEXAS – En un caso que ha capturado la atención del sur de Texas, Juan Miguel Ibarra Armenta, de 35 años, fue acusado de Homicidio involuntario. La lectura de cargos se realizó en el centro de detención de adultos del condado Hidalgo, en Edinburg. La víctima, Cristian Castillo, falleció tras un trágico incidente que aún está bajo investigación.

Según los informes preliminares, el pasado domingo, Castillo fue atacado por José Maximiliano Flores, quien lo golpeó con un palo tras ser interceptado por una camioneta. Minutos después, mientras Castillo yacía en la carretera, otra camioneta lo atropelló y huyó del lugar. Juan Miguel Ibarra, quien conducía el vehículo implicado en el incidente, admitió haber estado presente en la escena. Su relación con la esposa de la víctima añade otra capa de complejidad al caso.

Durante la audiencia, el juez fijó una fianza de 250 mil dólares para Ibarra. Mientras tanto, las autoridades continúan buscando a José Maximiliano Flores, de quien aún no se ha confirmado su paradero. La comunidad espera ansiosa más detalles sobre este caso que ha conmocionado a muchos.

La investigación sigue activa, y las autoridades del condado Hidalgo están trabajando diligentemente para esclarecer todos los detalles. Los residentes de Edinburg y áreas cercanas permanecen atentos a las actualizaciones sobre el caso.