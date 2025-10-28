HOY

Entravision Communications
Homicidio en Edinburg: Acusado comparece en corte por muerte de su hermano

David Flores enfrenta cargos por el asesinato de su hermano en Edinburg; su juicio continuará en 2026.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
En un impactante caso de violencia familiar, David Flores compareció hoy en la corte del Condado de Hidalgo, donde fue formalmente acusado del asesinato de su hermano, Gilberto Flores. El incidente, que ocurrió el pasado 28 de febrero en una zona rural de Edinburg, ha captado la atención de la comunidad local. Flores enfrenta cargos de homicidio en primer grado después de disparar dos veces a su hermano durante una disputa familiar.

Durante la audiencia, se reveló que a David Flores se le impuso una fianza de 100 mil dólares, la cual pagó para obtener su libertad condicional. Sin embargo, la defensa de Flores se complicó cuando este manifestó no contar con un abogado al momento de la lectura de cargos. La jueza Rose G. Reyna asignó al abogado defensor Leonard Wederker Molina para representarlo.

Declaraciones del Abogado

Univisión 48 entrevistó al abogado Leonard Wederker Molina, quien comentó sobre el proceso judicial en curso. Según Molina, David Flores se declaró no culpable de los cargos de homicidio. La próxima audiencia está programada para enero de 2026. Durante este tiempo, se espera que los reportes de la policía y las pruebas forenses, incluyendo las técnicas de balística y pruebas de ADN, sean presentados para aportar más claridad al caso.

Reacciones y Seguimiento

Mientras la comunidad espera el desenlace de este caso, el interés público sigue en aumento. La situación ha generado un debate sobre la violencia familiar y las medidas preventivas que podrían implementarse para evitar tragedias similares en el futuro.

