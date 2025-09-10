Vaqueros UTRGV: El equipo de UTRGV se prepara para enfrentar a Langston en su tercer partido mientras celebran el décimo aniversario de H-E-B.
El juicio de Carlos Contreras, el joven acusado del homicidio de Genaro Castillo, sigue captando la atención del público y generando controversia en el sistema judicial. El caso, que se originó en enero de 2020, ha sufrido numerosos retrasos y complicaciones desde su inicio. La reciente solicitud de la defensa para declarar el juicio como nulo ha añadido una nueva capa de complejidad al proceso.
Aysea Castillo, tía de la víctima, ha expresado el dolor y la frustración que su familia ha experimentado durante estos años de espera. “Hemos sido pacientes, mi hermana ha pasado por mucho ya”, declaró, haciendo eco del deseo de justicia que sienten todos los involucrados. Esta pausa en el juicio, solicitada por la defensa debido a alegaciones de conducta inapropiada por parte de la fiscalía, ha sido un duro golpe para la familia.
La defensa de Contreras argumenta que ha habido testimonios contradictorios y que algunas personas han mentido bajo juramento, lo que podría constituir una infracción grave en el proceso judicial. Esta situación ha llevado a la jueza a revisar minuciosamente todos los documentos y testimonios disponibles para asegurar un juicio justo. Sin embargo, el temor de que se declare un juicio nulo plantea la posibilidad de un doble enjuiciamiento, lo cual es una preocupación tanto para la defensa como para la fiscalía.
Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para reanudar las audiencias, lo que deja a ambas partes esperando claridad sobre el siguiente paso en este complicado proceso judicial. La comunidad sigue atenta, esperando que se haga justicia en un caso que ha causado tanto sufrimiento y división.
Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso
El sospechoso ha sido identificado como Luis Hernández, de entre 25 y 30 años de edad, quien tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Podría estar acompañado de una mujer identificada como Mónica Salazar.
Abbott firma orden ejecutiva para restringir acceso de menores a productos derivados del cáñamo
La medida surge luego de que el mercado de productos derivados del cáñamo —legalizados a nivel federal en 2018 y regulados en Texas desde 2019— se expandiera sin contar con salvaguardas estrictas para evitar que llegaran a niños y adolescentes.
Decomisan más de 66 libras de cocaína en puerto de entrada de Hidalgo
El conductor fue detenido en el lugar y enfrentará un proceso judicial conforme a la ley.
Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco
WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera. La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores...
Incendio en Río Grande deja a familia sin hogar y en busca de ayuda
Incendio: Un incendio devastador en Río Grande afecta a una familia de seis, dejando una necesidad urgente de donaciones y apoyo comunitario.
Policía de Alton lanza campaña visual contra la conducción en estado de ebriedad
De acuerdo con el departamento, la iniciativa busca enviar un mensaje claro a la comunidad: elige un viaje seguro a casa o arriesga un viaje con la policía.
Arrestan a hombre que amenazó con atacar centro de salud mental en Edinburg
EDINBURG, Texas – La Policía de Edinburg arrestó este martes a un hombre identificado como Timothy Leos, acusado de realizar amenazas contra el South Texas Behavioral Center. De acuerdo con el reporte oficial, Leos habría dicho que planeaba “disparar” contra la...
Policía de Brownsville investiga mortal atropello y fuga contra ciclista
Hasta el momento no se cuenta con información sobre el vehículo sospechoso.
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes
La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.
Alerta en Texas por detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz
TEXAS – Autoridades de salud animal emitieron una alerta preventiva tras confirmarse la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz, México. Aunque no se ha detectado en Texas, recomiendan a productores, cazadores y propietarios de mascotas mantenerse...
K9 Zita de DPS localiza a inmigrante que intentaba evadir captura en Starr County
La operación formó parte de los esfuerzos de Operation Lone Star 2.0, en coordinación con agencias federales, que buscan reforzar la seguridad fronteriza, prevenir fugas y asegurar la detención de personas que intentan evadir la ley.
Ataque con cuchillo en Harlingen: Mujer de 57 años sobrevive tras brutal agresión
La policía de Harlingen detiene al sospechoso tras un violento ataque en La Feria.
Mujer resulta lesionada tras choque vehicular en Weslaco
Autoridades se encuentran en el área atendiendo la situación y se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar rutas alternas.
Detienen en puente internacional de Hidalgo a joven buscado por presunto delito sexual contra un menor
HIDALGO, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a un hombre de 20 años que era buscado en el condado Hidalgo bajo cargos de agresión sexual contra un menor. La detención...
Oficiales de CBP interceptan casi 900 mil dólares en presunta cocaína en Hidalgo
Autoridades interceptaron presunta cocaína valorada en 890,700 dólares, oculta dentro de un vehículo.
Evacúan temporalmente Veterans Memorial High School por olor a gas
La administración de Veterans Memorial High School agradeció la paciencia y colaboración de los padres y reafirmó que la seguridad y bienestar de los estudiantes y del personal siguen siendo su máxima prioridad.