El juicio de Carlos Contreras, el joven acusado del homicidio de Genaro Castillo, sigue captando la atención del público y generando controversia en el sistema judicial. El caso, que se originó en enero de 2020, ha sufrido numerosos retrasos y complicaciones desde su inicio. La reciente solicitud de la defensa para declarar el juicio como nulo ha añadido una nueva capa de complejidad al proceso.

Aysea Castillo, tía de la víctima, ha expresado el dolor y la frustración que su familia ha experimentado durante estos años de espera. “Hemos sido pacientes, mi hermana ha pasado por mucho ya”, declaró, haciendo eco del deseo de justicia que sienten todos los involucrados. Esta pausa en el juicio, solicitada por la defensa debido a alegaciones de conducta inapropiada por parte de la fiscalía, ha sido un duro golpe para la familia.

La defensa de Contreras argumenta que ha habido testimonios contradictorios y que algunas personas han mentido bajo juramento, lo que podría constituir una infracción grave en el proceso judicial. Esta situación ha llevado a la jueza a revisar minuciosamente todos los documentos y testimonios disponibles para asegurar un juicio justo. Sin embargo, el temor de que se declare un juicio nulo plantea la posibilidad de un doble enjuiciamiento, lo cual es una preocupación tanto para la defensa como para la fiscalía.

Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para reanudar las audiencias, lo que deja a ambas partes esperando claridad sobre el siguiente paso en este complicado proceso judicial. La comunidad sigue atenta, esperando que se haga justicia en un caso que ha causado tanto sufrimiento y división.