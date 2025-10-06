Weslaco, Texas – Weslaco, Texas – Un hombre y una mujer fueron trasladados al hospital durante la madrugada del lunes tras un incidente con arma blanca ocurrido en el estacionamiento de un restaurante Applebee’s, ubicado en el 1829 W. IH-2.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Weslaco, los oficiales respondieron a una llamada alrededor de las 2:15 a.m. por un reporte de disturbio. Al llegar, localizaron a un hombre de 34 años tendido en el suelo y cubierto de sangre, con heridas punzocortantes en el abdomen y el cuello.

Durante la investigación, los agentes determinaron que el hombre se apuñaló a sí mismo tras una discusión con una mujer. La mujer también presentaba heridas de arma blanca. Ambos fueron trasladados a un hospital local, donde fueron tratados por lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Las autoridades informaron que la investigación se lleva a cabo bajo cargos de asalto agravado con un arma mortal. No hubo arrestos relacionados con el caso, que continúa bajo investigación.