Hombre muere tras caer en Donna

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Donna, oficiales y personal de bomberos respondieron al llamado alrededor de las 12:55 p. m. Al llegar, localizaron al hombre inconsciente y con lesiones consistentes con una caída desde el andamio.

Elementos del Departamento de Bomberos de Donna y personal de emergencias médicas intentaron brindarle asistencia, pero el hombre ya no mostraba signos vitales.

Debido a la cercanía de cables eléctricos en la zona, se contactó a la compañía AEP para garantizar que no existiera riesgo antes de descender al sujeto. Investigadores determinaron que la víctima no sufrió electrocución.

Un juez de paz local declaró fallecido al hombre y ordenó la autopsia correspondiente, la cual determinó que la causa de muerte fue accidental.