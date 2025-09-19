HOY

By Cecilia Castaneda
Published September 19 2025
DONNA, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales el 19 de septiembre de 2025 contra Michael Contreras, de 27 años, por el delito de secuestro agravado, considerado un delito grave en primer grado. La fianza fue fijada en 500,000 dólares.

El caso se deriva de un incidente ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando, de acuerdo con la denuncia, Contreras presuntamente recogió a una mujer en el bloque 5200 de Los Indios Lane, en un área rural de Donna, utilizando una camioneta SUV negra. La víctima declaró que fue llevada en contra de su voluntad bajo amenaza de arma de fuego y que durante el cautiverio fue agredida sexualmente.

Los investigadores lograron identificar al sospechoso a través de la base de datos de ofensores sexuales del condado, y posteriormente la víctima confirmó su identidad mediante una rueda fotográfica.

En el momento en que se le fincaron los nuevos cargos, Contreras ya se encontraba recluido en el Centro de Detención del Condado Hidalgo por un proceso distinto, relacionado con una acusación de agresión sexual correspondiente a un caso de 2024.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta.

