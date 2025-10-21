EDINBURG, Texas – Un jurado del condado Hidalgo declaró culpable a Robert Xavier Rodríguez Jr., de 49 años y originario de Laredo, por el delito de asalto sexual agravado contra un menor. La sentencia fue emitida el 20 de octubre de 2025: 40 años de prisión.

La investigación comenzó el 2 de enero de 2017, cuando el Departamento de Policía de Edinburg recibió un reporte que involucraba a Rodríguez y a una menor de edad. Las autoridades determinaron que el acusado abusó sexualmente de una niña de 9 años. Durante el juicio, el jurado escuchó evidencia contundente y testimonios emotivos que describieron los actos de abuso.

El caso fue procesado en la Corte de Distrito 398 del Condado Hidalgo, bajo la supervisión del Honorable juez L. Keno Vasquez. Tras el veredicto de culpabilidad, Rodríguez recibió una sentencia de 40 años de prisión por un cargo de asalto sexual agravado contra un menor, un delito grave de primer grado bajo la ley de Texas.

“Este caso refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger a los más vulnerables en nuestra comunidad”, declaró el fiscal del condado Hidalgo, Toribio “Terry” Palacios. “Continuaremos buscando justicia para las víctimas de estos crímenes atroces y aseguraremos que delincuentes como Rodríguez rindan cuentas.”

La investigación y el enjuiciamiento exitoso fueron resultado del trabajo conjunto entre:

Departamento de Policía de Edinburg

Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Hidalgo

Centro de Defensa Infantil de los condados Hidalgo y Starr

El caso fue llevado a juicio por los fiscales adjuntos Cassandra Hernández-Castillo y Raúl Suárez.