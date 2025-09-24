Edinburg, Texas – El 19 de septiembre de 2025, un jurado del Condado de Hidalgo declaró culpable de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente a Miguel Ángel Mujica, de 40 años y residente de Edinburg, anunció el Fiscal del Condado, Toribio “Terry” Palacios.

La fase de sentencia del juicio comenzó el lunes 22 de septiembre, durante la cual el jurado escuchó evidencia adicional relacionada con la condena.

El juicio reveló que el 7 de octubre de 2021, oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un complejo de apartamentos en Mojave Street tras el reporte de un hombre que había recibido un disparo en el rostro. Al llegar, los oficiales encontraron a Milton Rodriguez fallecido en el pavimento frente a un apartamento.

Durante el juicio de una semana, los testigos identificaron a Mujica como el agresor, quien portaba un arma de fuego antes de que se produjera un altercado físico. Los testigos también reportaron escuchar un disparo mientras corrían a buscar ayuda para Rodriguez. En la escena del crimen se recuperó una sandalia, que posteriormente fue vinculada a Mujica mediante análisis de ADN, y una pistola Glock 17, que coincidía con la utilizada para disparar a la víctima, según confirmó un experto en balística.

Durante la fase de sentencia, el jurado consideró el historial criminal previo de Mujica y escuchó declaraciones emocionales de un familiar de Milton Rodriguez.

El 24 de septiembre de 2025, el jurado dictó la condena: 35 años de prisión por asesinato y 4 años por posesión ilegal de un arma por un delincuente, que se cumplirán de manera concurrente.

“Siempre es una tragedia cuando una vida se pierde innecesariamente y una familia queda para recoger los pedazos,” dijo el Fiscal Palacios. “Espero que este veredicto brinde algo de cierre a la familia de Milton y sirva como recordatorio de que nuestra oficina, junto con la comunidad, no tolerará actos de violencia sin sentido.”

El caso fue investigado por el Departamento de Policía de Edinburg y procesado por el Fiscal Asistente Nick Cuellar.