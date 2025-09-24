Hombre de Edinburg condenado por asesinato y sentenciado a 35 años de prisiónEricks Webs DesignEricks Webs Design
Edinburg, Texas – El 19 de septiembre de 2025, un jurado del Condado de Hidalgo declaró culpable de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente a Miguel Ángel Mujica, de 40 años y residente de Edinburg, anunció el Fiscal del Condado, Toribio “Terry” Palacios. La fase de sentencia del juicio […]
La fase de sentencia del juicio comenzó el lunes 22 de septiembre, durante la cual el jurado escuchó evidencia adicional relacionada con la condena.
El juicio reveló que el 7 de octubre de 2021, oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un complejo de apartamentos en Mojave Street tras el reporte de un hombre que había recibido un disparo en el rostro. Al llegar, los oficiales encontraron a Milton Rodriguez fallecido en el pavimento frente a un apartamento.
Durante el juicio de una semana, los testigos identificaron a Mujica como el agresor, quien portaba un arma de fuego antes de que se produjera un altercado físico. Los testigos también reportaron escuchar un disparo mientras corrían a buscar ayuda para Rodriguez. En la escena del crimen se recuperó una sandalia, que posteriormente fue vinculada a Mujica mediante análisis de ADN, y una pistola Glock 17, que coincidía con la utilizada para disparar a la víctima, según confirmó un experto en balística.
Durante la fase de sentencia, el jurado consideró el historial criminal previo de Mujica y escuchó declaraciones emocionales de un familiar de Milton Rodriguez.
El 24 de septiembre de 2025, el jurado dictó la condena: 35 años de prisión por asesinato y 4 años por posesión ilegal de un arma por un delincuente, que se cumplirán de manera concurrente.
“Siempre es una tragedia cuando una vida se pierde innecesariamente y una familia queda para recoger los pedazos,” dijo el Fiscal Palacios. “Espero que este veredicto brinde algo de cierre a la familia de Milton y sirva como recordatorio de que nuestra oficina, junto con la comunidad, no tolerará actos de violencia sin sentido.”
El caso fue investigado por el Departamento de Policía de Edinburg y procesado por el Fiscal Asistente Nick Cuellar.
