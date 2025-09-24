HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Hombre de Edinburg condenado por asesinato y sentenciado a 35 años de prisiónEricks Webs DesignEricks Webs Design

Edinburg, Texas – El 19 de septiembre de 2025, un jurado del Condado de Hidalgo declaró culpable de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente a Miguel Ángel Mujica, de 40 años y residente de Edinburg, anunció el Fiscal del Condado, Toribio “Terry” Palacios. La fase de sentencia del juicio […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 24 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: HCO-CASEEEE.jpg

Edinburg, Texas – El 19 de septiembre de 2025, un jurado del Condado de Hidalgo declaró culpable de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente a Miguel Ángel Mujica, de 40 años y residente de Edinburg, anunció el Fiscal del Condado, Toribio “Terry” Palacios.

La fase de sentencia del juicio comenzó el lunes 22 de septiembre, durante la cual el jurado escuchó evidencia adicional relacionada con la condena.

El juicio reveló que el 7 de octubre de 2021, oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un complejo de apartamentos en Mojave Street tras el reporte de un hombre que había recibido un disparo en el rostro. Al llegar, los oficiales encontraron a Milton Rodriguez fallecido en el pavimento frente a un apartamento.

Durante el juicio de una semana, los testigos identificaron a Mujica como el agresor, quien portaba un arma de fuego antes de que se produjera un altercado físico. Los testigos también reportaron escuchar un disparo mientras corrían a buscar ayuda para Rodriguez. En la escena del crimen se recuperó una sandalia, que posteriormente fue vinculada a Mujica mediante análisis de ADN, y una pistola Glock 17, que coincidía con la utilizada para disparar a la víctima, según confirmó un experto en balística.

Durante la fase de sentencia, el jurado consideró el historial criminal previo de Mujica y escuchó declaraciones emocionales de un familiar de Milton Rodriguez.

El 24 de septiembre de 2025, el jurado dictó la condena: 35 años de prisión por asesinato y 4 años por posesión ilegal de un arma por un delincuente, que se cumplirán de manera concurrente.

“Siempre es una tragedia cuando una vida se pierde innecesariamente y una familia queda para recoger los pedazos,” dijo el Fiscal Palacios. “Espero que este veredicto brinde algo de cierre a la familia de Milton y sirva como recordatorio de que nuestra oficina, junto con la comunidad, no tolerará actos de violencia sin sentido.”

El caso fue investigado por el Departamento de Policía de Edinburg y procesado por el Fiscal Asistente Nick Cuellar.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Ad Placeholder