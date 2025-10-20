PHARR, Texas — Un hombre de 54 años permanece hospitalizado luego de ser atropellado la mañana de este viernes en un accidente registrado en Pharr, informó el Departamento de Policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. en el área de Dicker Road y St. Marie Drive. Según la investigación preliminar, el hombre estaba parado junto a la cajuela de su vehículo cuando un automóvil que se aproximaba lo impactó, provocando que cayera y fuera arrollado por el mismo vehículo.

El conductor fue identificado como un hombre de 95 años, quien permaneció en el lugar de los hechos y está cooperando con la investigación. Hasta el momento, no se han presentado cargos en su contra, señaló la policía.

La investigación continúa activa y las autoridades informaron que más detalles serán dados a conocer conforme estén disponibles.