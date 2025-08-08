WESLACO, Texas – Abdiel Araguz, ciudadano estadounidense, asegura haber vivido una experiencia de detención que ha generado gran repercusión en redes sociales.

Su testimonio ha cobrado relevancia después de que videos del incidente se volvieran virales, especialmente en TikTok.

En entrevista, Araguz relató que el hecho ocurrió cuando salía del gimnasio y fue interceptado por una patrulla que le pidió identificarse sin darle una explicación previa.

De acuerdo con su versión, agentes, entre policías de Weslaco y elementos de la Patrulla Fronteriza, lo rodearon bajo la sospecha de que vestía una camiseta similar a la de un sospechoso que buscaban.

La situación escaló cuando uno de los agentes lo sujetó del suéter y le pidió que no resistiera.

Aunque afirma que no opuso resistencia, fue esposado de manera dolorosa debido a que las esposas fueron colocadas de forma incorrecta.

Araguz recordó que intentó explicar que solo salía del gimnasio, pero los agentes insistieron en que coincidía con la descripción del individuo que buscaban.

Ante el miedo por lo que estaba ocurriendo, decidió grabar el momento con su teléfono celular como medida de protección.

Señaló que, como ciudadano americano, conocía sus derechos y optó por no correr ni resistirse. Finalmente, los agentes lo liberaron al confirmar que no era la persona que buscaban.

El caso ha abierto un debate en redes sociales sobre prácticas policiales y posibles abusos de autoridad.

Araguz espera que su experiencia sirva para recordar a otros la importancia de conocer y defender sus derechos.

Por su parte, Univision 48 se ha puesto en contacto con La Patrulla Fronteriza y estamos a la espera de alguna declaración de su parte ante lo sucedido.