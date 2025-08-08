Calor extremo: El Valle experimenta temperaturas sofocantes mientras se avecinan lluvias en algunas áreas costeras.
Detención injusta: Abdiel Araguz comparte su experiencia de detención en Weslaco, Texas.
WESLACO, Texas – Abdiel Araguz, ciudadano estadounidense, asegura haber vivido una experiencia de detención que ha generado gran repercusión en redes sociales.
Su testimonio ha cobrado relevancia después de que videos del incidente se volvieran virales, especialmente en TikTok.
En entrevista, Araguz relató que el hecho ocurrió cuando salía del gimnasio y fue interceptado por una patrulla que le pidió identificarse sin darle una explicación previa.
De acuerdo con su versión, agentes, entre policías de Weslaco y elementos de la Patrulla Fronteriza, lo rodearon bajo la sospecha de que vestía una camiseta similar a la de un sospechoso que buscaban.
La situación escaló cuando uno de los agentes lo sujetó del suéter y le pidió que no resistiera.
Aunque afirma que no opuso resistencia, fue esposado de manera dolorosa debido a que las esposas fueron colocadas de forma incorrecta.
Araguz recordó que intentó explicar que solo salía del gimnasio, pero los agentes insistieron en que coincidía con la descripción del individuo que buscaban.
Ante el miedo por lo que estaba ocurriendo, decidió grabar el momento con su teléfono celular como medida de protección.
Señaló que, como ciudadano americano, conocía sus derechos y optó por no correr ni resistirse. Finalmente, los agentes lo liberaron al confirmar que no era la persona que buscaban.
El caso ha abierto un debate en redes sociales sobre prácticas policiales y posibles abusos de autoridad.
Araguz espera que su experiencia sirva para recordar a otros la importancia de conocer y defender sus derechos.
Por su parte, Univision 48 se ha puesto en contacto con La Patrulla Fronteriza y estamos a la espera de alguna declaración de su parte ante lo sucedido.
Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado
Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.
Deportes en Acción: Resumen de la League Cup y MLB
League Cup: La League Cup llega a su fin mientras la MLS supera a la Liga MX; resultados destacados en la MLB.
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg
EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto
RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...
Homicidio por intoxicación en Brownsville: Nueva fianza impuesta
Homicidio: Raúl Rodríguez enfrenta nuevos cargos tras el trágico accidente del 25 de julio en Brownsville.
Se registra accidente automovilístico en McAllen
Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.
Persecución policial en Brownsville culmina en arresto
Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.
Incidente en Mission: Joven armado causa alarma en la comunidad
El departamento de Policía de Mission confirmó que nadie resultó herido y que la situación estaba bajo control.
Cierran tramo de la I-2 en Harlingen por investigación de accidente fatal
El tráfico que se dirija hacia el oeste por la I-2 en esa zona será desviado hacia el norte o sur por FM 800, y los conductores deberán buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Deudas Estudiantiles: Reanudación de intereses afecta a miles
El programa SAFE, que pausaba los intereses de las deudas estudiantiles, brindó un respiro a miles de estudiantes.
Seguridad Escolar: Preparativos ante el regreso a clases
Seguridad escolar: Las escuelas de Texas refuerzan sus medidas de seguridad ante el inminente regreso a clases.
Crisis en McAllen: Disminución de cruces fronterizos afecta ventas locales
McAllen: Comerciantes de McAllen enfrentan una caída del 70%-80% en ventas debido a la reducción del flujo fronterizo.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Inician investigación federal por el homicidio del fiscal Ernesto Vásquez Reyna en Reynosa
Los primeros indicios recabados apuntan a un acto de violencia inusitada y brutal, con una alta probabilidad de que esté relacionado con la delincuencia organizada.