EDINBURG, TEXAS – El Departamento de Policía de Edinburg informó que la mañana del sábado 20 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:35 a.m., agentes acudieron al cruce de Freddy Gonzalez Drive y Ann Street tras reportarse un accidente mayor.

Al llegar, los oficiales encontraron que un vehículo había chocado contra un poste de luz y abandonado la escena. Debido a los cables eléctricos caídos, la vialidad fue cerrada de inmediato para garantizar la seguridad pública.

Momentos después, los oficiales localizaron el vehículo involucrado, una camioneta Ford F-150 color arena, modelo 2002, en el área de Sprague y 5th Avenue. La unidad presentaba daños severos y era conducida por Charles Parkinson, de 29 años.

Parkinson fue detenido y enfrenta varios cargos, entre ellos:

Conducir en estado de ebriedad (DWI)

Posesión de una sustancia controlada

No cumplir con el deber tras chocar contra una estructura, poste o área de jardinería pública

El conductor sufrió lesiones menores y fue trasladado a un hospital local para su evaluación médica. La vialidad ya fue reabierta.

La Policía de Edinburg recordó a la comunidad la importancia de no manejar bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que la conducción en estado de ebriedad pone en riesgo la vida de todos.