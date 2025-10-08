Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del Sheriff Manuel Treviño, el sospechoso, identificado como Hugo Garza Leal, enfrenta cargos graves por abuso a personas de la tercera edad, incluyendo:

Lesiones graves a un adulto mayor, un delito de primer grado , y

, y Lesiones físicas sin gravedad, un delito de tercer grado.

El caso fue reportado el pasado 2 de octubre de 2025 por trabajadores de Servicios de Protección al Adulto (APS, por sus siglas en inglés), quienes notificaron a los agentes del Sheriff sobre posibles abusos.

La víctima, residente de Los Fresnos, relató haber sido golpeada en múltiples ocasiones por su hijo, tanto con los puños como con el uso de un cable. Investigadores recolectaron declaraciones de testigos, fotografías y otras pruebas, que llevaron a la emisión de órdenes de arresto el 7 de octubre de 2025.

Garza Leal fue detenido y trasladado a las instalaciones del Sheriff, donde confesó haber agredido a su madre. Posteriormente fue ingresado al Centro de Detención Carrizales Rucker, donde permanece a la espera de audiencia judicial.

Las autoridades exhortan a la comunidad a reportar cualquier indicio de abuso o violencia doméstica y recordaron que los agresores serán llevados ante la justicia con todo el peso de la ley.