HOY

Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Entravision Communications
Noticias Locales

Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vialEricks Webs DesignEricks Webs Design

Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 12 2025
Ad Placeholder

EDINBURG, TEXAS – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un incidente de apuñalamiento ocurrido tras un presunto altercado vial el jueves 11 de septiembre, poco antes de las 6:00 p.m.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho inició cuando una camioneta Ford F-150 blanca y un sedán Ford Taurus blanco se seguían mutuamente hasta detenerse en la intersección de 12th Avenue y Samano Street. Los conductores descendieron de sus vehículos y comenzaron una discusión verbal que escaló cuando el sospechoso presuntamente sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima una vez en el abdomen antes de huir hacia el norte por 12th Avenue.

La víctima se dirigió por sus propios medios al Departamento de Policía de Edinburg para reportar el incidente. Paramédicos acudieron de inmediato y trasladaron al afectado a un hospital, donde se informó que las heridas no ponen en riesgo su vida.

Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.

El detenido fue puesto bajo custodia sin incidentes, poco antes de que se ejecutara una orden de cateo.

García enfrenta cargos por asalto agravado.

apuñalado EDUNBURG
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Sep 12, 2025

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Ad Placeholder
Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder