EDINBURG, TEXAS – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un incidente de apuñalamiento ocurrido tras un presunto altercado vial el jueves 11 de septiembre, poco antes de las 6:00 p.m.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho inició cuando una camioneta Ford F-150 blanca y un sedán Ford Taurus blanco se seguían mutuamente hasta detenerse en la intersección de 12th Avenue y Samano Street. Los conductores descendieron de sus vehículos y comenzaron una discusión verbal que escaló cuando el sospechoso presuntamente sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima una vez en el abdomen antes de huir hacia el norte por 12th Avenue.

La víctima se dirigió por sus propios medios al Departamento de Policía de Edinburg para reportar el incidente. Paramédicos acudieron de inmediato y trasladaron al afectado a un hospital, donde se informó que las heridas no ponen en riesgo su vida.

Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.

El detenido fue puesto bajo custodia sin incidentes, poco antes de que se ejecutara una orden de cateo.

García enfrenta cargos por asalto agravado.