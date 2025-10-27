HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en HarlingenEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra 1500 de North 77 Sunshine Strip, donde un hombre […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 27 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: HARLINGEN-ARREST.jpg

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra 1500 de North 77 Sunshine Strip, donde un hombre fue encontrado inconsciente en una zona con pasto entre dos edificios.

Detectives de Crímenes Mayores iniciaron una investigación inmediata, recopilando evidencia en el lugar y siguiendo varias líneas de investigación. Tras varios días de trabajo, las autoridades lograron identificar a un sospechoso relacionado con el caso.

El viernes 24 de octubre, Emilio Medrano, residente de Harlingen, fue arrestado en relación con la muerte. El individuo enfrenta un cargo por colisión que involucró lesiones corporales o muerte, considerado un delito grave en segundo grado bajo la ley de Texas.

El Departamento de Policía confirmó que a Medrano se le fijó una fianza de 75 mil dólares, y actualmente permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Las autoridades agradecieron el apoyo de la comunidad y exhortaron a quienes tengan información adicional relacionada con este caso a comunicarse con el departamento para colaborar con el proceso.

arresto crimen Emilio Medrano Harlingen investigación muerte policía Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Pronóstico del tiempo con María Pérez

Pronóstico del tiempo con María Pérez

Oct 23, 2025

Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera...

Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos

Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos

Oct 22, 2025

Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el...

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Oct 22, 2025

Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Oct 22, 2025

Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder