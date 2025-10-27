El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra 1500 de North 77 Sunshine Strip, donde un hombre fue encontrado inconsciente en una zona con pasto entre dos edificios.

Detectives de Crímenes Mayores iniciaron una investigación inmediata, recopilando evidencia en el lugar y siguiendo varias líneas de investigación. Tras varios días de trabajo, las autoridades lograron identificar a un sospechoso relacionado con el caso.

El viernes 24 de octubre, Emilio Medrano, residente de Harlingen, fue arrestado en relación con la muerte. El individuo enfrenta un cargo por colisión que involucró lesiones corporales o muerte, considerado un delito grave en segundo grado bajo la ley de Texas.

El Departamento de Policía confirmó que a Medrano se le fijó una fianza de 75 mil dólares, y actualmente permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Las autoridades agradecieron el apoyo de la comunidad y exhortaron a quienes tengan información adicional relacionada con este caso a comunicarse con el departamento para colaborar con el proceso.