EDINBURG, TEXAS – Un hombre de 32 años enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, tras un homicidio ocurrido la noche del domingo 17 de agosto en una zona rural de Edinburg.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo, alrededor de las 9:22 p.m. agentes acudieron al bloque 4500 de Fe Drive, donde localizaron a un hombre adulto sin vida con una herida de bala en la cabeza.

El sospechoso fue identificado y detenido sin incidentes poco después.

La fiscalía precisó que el cargo de asesinato en primer grado conlleva una multa de hasta 10 mil dólares y una posible condena de cadena perpetua.

La fianza fue fijada en 2.5 millones de dólares.