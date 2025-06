HARLINGEN, Texas – En el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH, el próximo jueves 27 de junio, se llevará a cabo una jornada gratuita de pruebas preliminares de VIH en las instalaciones de Iron Core Gym, ubicado en 221 W Harrison Ave, Harlingen, TX 78550.

La actividad se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y es organizada por Behavioral Health Solutions en colaboración con el CARE Project, como parte del programa de prevención de BHS.

Bajo el lema “Level up your self-love: check your status”, el evento tiene como objetivo promover el autocuidado, la detección temprana del VIH y el acceso a tratamiento adecuado.

Servicios que se ofrecerán:

Pruebas preliminares gratuitas de VIH

Entrega de anticonceptivos sin costo

Regalos y artículos promocionales para los asistentes

Los organizadores recomiendan no comer al menos 20 minutos antes de realizarse la prueba, para garantizar la precisión del resultado.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con Samantha Garcia, Navegadora Principal del programa, al teléfono 956-368-5557 ext. 303 o al correo electrónico [email protected].