HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Entravision Communications
Noticias Locales

Halloween: Recomendaciones de Seguridad para Padres en la Noche de BrujasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 30 2025
Ad Placeholder

Halloween está a la vuelta de la esquina y, como cada año, los niños se preparan para llenar sus canastas con dulces de todos los colores y tamaños. Sin embargo, las autoridades han destacado la importancia de tomar medidas de seguridad para proteger a los pequeños durante esta celebración.

Inspección de Dulces

Las autoridades recomiendan a los padres que revisen cuidadosamente los dulces antes de que los niños los consuman. Es vital asegurarse de que los envoltorios no hayan sido abiertos y vueltos a cerrar, ya que las drogas pueden disfrazarse de dulces. El fentanilo, en particular, es una sustancia extremadamente peligrosa que ha causado muchas muertes.

Precauciones para Alergias

Además, los padres deben estar atentos a las alergias alimentarias. Es crucial leer las etiquetas de los dulces y hablar con los niños sobre la importancia de verificar los ingredientes. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir ronchas, inflamación, sensación de cosquilleo en la boca, náusea, diarrea, o dificultad para respirar. En caso de emergencia, se recomienda administrar epinefrina y acudir al hospital de inmediato.

Alternativas Seguras

Para aquellos que planean repartir dulces, la Doctora Gupta sugiere considerar alternativas más seguras como pulseras o burbujas, que pueden ser una opción divertida y sin riesgos para los niños.

Conclusión

Con estas recomendaciones, los padres pueden ayudar a garantizar una celebración de Halloween segura y divertida para todos. Es fundamental estar informados y preparados para proteger a los más pequeños durante esta festividad.

alergias Dulces fentanilo Halloween recomendaciones seguridad infantil
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Oct 28, 2025

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder