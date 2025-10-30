Halloween está a la vuelta de la esquina y, como cada año, los niños se preparan para llenar sus canastas con dulces de todos los colores y tamaños. Sin embargo, las autoridades han destacado la importancia de tomar medidas de seguridad para proteger a los pequeños durante esta celebración.

Inspección de Dulces

Las autoridades recomiendan a los padres que revisen cuidadosamente los dulces antes de que los niños los consuman. Es vital asegurarse de que los envoltorios no hayan sido abiertos y vueltos a cerrar, ya que las drogas pueden disfrazarse de dulces. El fentanilo, en particular, es una sustancia extremadamente peligrosa que ha causado muchas muertes.

Precauciones para Alergias

Además, los padres deben estar atentos a las alergias alimentarias. Es crucial leer las etiquetas de los dulces y hablar con los niños sobre la importancia de verificar los ingredientes. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir ronchas, inflamación, sensación de cosquilleo en la boca, náusea, diarrea, o dificultad para respirar. En caso de emergencia, se recomienda administrar epinefrina y acudir al hospital de inmediato.

Alternativas Seguras

Para aquellos que planean repartir dulces, la Doctora Gupta sugiere considerar alternativas más seguras como pulseras o burbujas, que pueden ser una opción divertida y sin riesgos para los niños.

Conclusión

Con estas recomendaciones, los padres pueden ayudar a garantizar una celebración de Halloween segura y divertida para todos. Es fundamental estar informados y preparados para proteger a los más pequeños durante esta festividad.