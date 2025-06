El gobernador Greg Abbott anunció que la Guardia Nacional de Texas será desplegada en distintos puntos del estado con el objetivo de garantizar la paz y el orden público.

“Protestar pacíficamente es legal.

Dañar a una persona o a la propiedad es ilegal y conducirá a un arresto”, declaró Abbott a través de sus redes sociales.

El mandatario agregó que la @TexasGuard utilizará todas las herramientas y estrategias disponibles para colaborar con las agencias de seguridad pública en la prevención de disturbios y la protección de la ciudadanía.

Hasta el momento no se han especificado los lugares exactos donde se desplegarán las unidades, pero se espera que estén presentes en áreas donde se anticipen manifestaciones o concentraciones públicas.

Mientras que en otra publicación reitero su compromiso de seguir trabajando de la mano con otras agencias para la seguridad del estado.

Texas National Guard soldiers and DPS continue to partner with Border Patrol agents in the Rio Grande Valley.



Together, they work to arrest human smugglers and illegal immigrants.



Texas is securing the border. pic.twitter.com/BIV43BtK6U