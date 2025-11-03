Washington, D.C. – El Gobierno del expresidente Donald Trump anunció que solo proporcionará la mitad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el mes de noviembre, debido al cierre del Gobierno federal.

De acuerdo con un funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la agencia utilizará 4,650 millones de dólares del fondo de contingencia para cubrir los pagos de este mes, lo que representa el 50% de las asignaciones actuales para los hogares elegibles.

Los beneficiarios no recibirán los pagos de inmediato, según precisaron las autoridades.

En documentos judiciales presentados este lunes, el Gobierno informó que decidió no recurrir a otras fuentes de financiamiento para cubrir los beneficios completos del programa, cuyo costo total mensual ronda los 9,000 millones de dólares.

Esta medida se produce luego de que un juez federal de Rhode Island ordenara al USDA proporcionar los beneficios completos o, en su defecto, beneficios parciales si solo se usaba el fondo de contingencia.