HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Gobernador Abbott ordena izar banderas a media asta en honor a víctimas de tiroteo escolar en MinneapolisEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las banderas permanecerán a media asta hasta el amanecer del domingo 31 de agosto de 2025, cuando deberán volver a izarse a su altura completa.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 27 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: CNN-MINNEAPOLIS.jpg

AUSTIN, TX – El gobernador Greg Abbott ordenó este miércoles que todas las oficinas y edificios estatales en Texas izaran las banderas de Estados Unidos y de Texas a media asta, en memoria de las víctimas del tiroteo en la Annunciation Catholic School de Minneapolis.

La medida se tomó en cumplimiento con la proclamación del presidente Donald J. Trump, quien solicitó rendir homenaje a los niños y adultos afectados por la tragedia.

“El ataque de hoy en una escuela católica en Minnesota es horrible y desgarrador”, declaró Abbott. “Cecilia y yo elevamos nuestras oraciones por las familias que perdieron a sus hijos inocentes, por los heridos y por toda la comunidad mientras enfrentan esta tragedia. Texas honra la solicitud del presidente Trump de bajar las banderas en señal de luto por las vidas arrebatadas sin sentido y por todos los lesionados”.

Las banderas permanecerán a media asta hasta el amanecer del domingo 31 de agosto de 2025, cuando deberán volver a izarse a su altura completa.

Annunciation Catholic School banderas a media asta Donald Trump Greg Abbott luto nacional Minneapolis Texas tiroteo escolar víctimas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder