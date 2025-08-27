AUSTIN, TX – El gobernador Greg Abbott ordenó este miércoles que todas las oficinas y edificios estatales en Texas izaran las banderas de Estados Unidos y de Texas a media asta, en memoria de las víctimas del tiroteo en la Annunciation Catholic School de Minneapolis.

La medida se tomó en cumplimiento con la proclamación del presidente Donald J. Trump, quien solicitó rendir homenaje a los niños y adultos afectados por la tragedia.

“El ataque de hoy en una escuela católica en Minnesota es horrible y desgarrador”, declaró Abbott. “Cecilia y yo elevamos nuestras oraciones por las familias que perdieron a sus hijos inocentes, por los heridos y por toda la comunidad mientras enfrentan esta tragedia. Texas honra la solicitud del presidente Trump de bajar las banderas en señal de luto por las vidas arrebatadas sin sentido y por todos los lesionados”.

Las banderas permanecerán a media asta hasta el amanecer del domingo 31 de agosto de 2025, cuando deberán volver a izarse a su altura completa.