Austin, Texas. — El gobernador Greg Abbott y la Oficina de Música de Texas anunciaron la realización de la Séptima Conferencia Anual Texas Sounds & Cities, que se llevará a cabo los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre en la ciudad de Corpus Christi.

Durante el anuncio, el gobernador Abbott destacó la importancia de la música en la economía y la identidad cultural del estado.

“Texas es donde vive la música en vivo”, afirmó Abbott. “La vibrante industria musical de Texas impulsa la creación de empleos locales, atrae visitantes de todo el mundo y fomenta el crecimiento de negocios creativos en todas las comunidades”.

El evento será coorganizado por la Oficina de Música de Texas, el ayuntamiento de Corpus Christi, Visit Corpus Christi y la Comisión de Cine y Música de Corpus Christi. La conferencia incluirá paneles sobre el desarrollo de la industria musical en Texas, así como conversaciones sobre colaboración entre comunidades certificadas como “Music Friendly Texas”, con el objetivo de fortalecer la creación de empleo y el crecimiento del turismo musical en todo el estado.

La invitación está abierta a todas las comunidades certificadas dentro del programa Music Friendly Texas. El registro y la agenda del evento están disponibles en texassoundsandcities.com.

Desde su creación en 1990, la Texas Music Office (TMO) ha sido la oficina estatal de música más antigua en funcionamiento continuo en Estados Unidos. En 2016, la TMO lanzó el programa Music Friendly Texas Certified Community, que actualmente cuenta con más de 80 comunidades certificadas que trabajan juntas para fortalecer la economía musical del estado.