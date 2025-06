El cantante argentino Gerónimo Rauch visitó este viernes los estudios de CNN Radio y conversó con Pepe Gil Vidal y Mariana Arias sobre sus inicios en la música, su pasión y su constante aprendizaje en la profesión y su nueva propuesta que presenta en Argentina: “Cinema All-in”.

“Mucha parte de mi carrera la hice en España, pero durante cuatro años hice Los Miserables en Londres. Sin mi familia no me habría dedicado a esto. Fue algo oculto y de un proceso interno muy grande”, recordó el artista en Regreso CNN.

Y confesó: “Lo negué y evité mucho tiempo. Estaba en la ducha cantando, me escucharon y me dijeron, Gero, tenés que estudiar e ir por ahí. Era tímido y frágil ante la crítica”.

“El musical llegó a través de mis hermanas y los lugares donde me formé. La vida me fue trayendo las oportunidades”, expresó, y lamentó: “Sufrí bullying de pequeño y sin darse cuenta mis amigos se reían y encontraban una forma de molestarme. Me arruinó el coraje de dedicarme a esto y con el tiempo me fui endurecido”.

Al hacer un balance, Rauch comentó: “Después de 25 años de carrera agradezco haberme animado…”.

Sus comienzos

“Me surgieron oportunidades para grabar por ejemplo Verano del 98, luego surge la posibilidad cuando audicionó para Los Miserables de los años 2000, después Mambrú y mientras tanto me seguía formando y creciendo como intérprete”, relató al repasar sus primeras grandes apariciones en la escena musical.

Al referirse al musical, el cantante consideró que “es un lenguaje. Cuando el espectador entiende el lenguaje del musical no analiza cuando cantamos y cuando bailamos”.

Rauch se presenta con “Cinema All-in”, un espectáculo que combina la potencia de la música del cine con una experiencia sensorial única. Se trata de seis funciones exclusivas en Origami (Costanera Norte), donde el público disfruta de un evento que va más allá de un show tradicional.

Finalmente, el cantante resumió: “La música no pide permiso y es lo más bonito. No podés cerrar los oídos. Es un lenguaje que lo siento natural”.

Las funciones de “Cinema All-in” se realizarán el 26, 27 y 28 de junio, y el 3, 4 y 5 de julio.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.