Germán Martínez, diputado nacional y jefe de bloque de Unión por la Patria, habló este martes en CNN Radio sobre la condena de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner y la definición sobre el lugar de su detención: “El fiscal Luciani va a tener que hacer acompañamiento profesional: se nota demasiado su carácter vengativo y el odio que tiene dentro”.

En La Mañana de CNN, el legislador indicó “se hizo mal la investigación, los jueces y fiscales que le tocaron, la recusación aceptada de Lorenzetti”.

Luego de que los fiscales rechazaran el arresto domiciliario de CFK (no es vinculante y tendrá que determinar el juez), Martínez opinó: “No me extrañaba que esto pasara. Fue una absoluta parcialidad del fiscal Luciani y compañía. No toman en cuenta su carácter de dos veces presidenta de la nación, ella fue víctima de un intento de asesinato y el tercer elemento es justamente su carácter de liderazgo popular”.

Y agregó que la ex presidenta “nunca faltó a una convocatoria, nunca pidió una postergación. Luciani va a tener que hacer acompañamiento profesional: se nota demasiado su carácter vengativo y el odio que tiene dentro”.

“Es una causa armada y Cristina es inocente”, consideró, y afirmó que más allá de su definición la exmandataria “estuvo siempre a derecho”.

Sin embargo, finalmente dijo que “este no es el final de camino” y adelantó que se harán las presentaciones a los tribunales internacionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.