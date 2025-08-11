Fútbol: Las Águilas y Crystal Palace brillan en una jornada de emociones

Las Águilas vuelan alto en el torneo

En un emocionante enfrentamiento en el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo de las Águilas logró una importante victoria por 1-0 frente a Querétaro. El gol de Dagoberto Espinosa al minuto 6 fue suficiente para asegurar los tres puntos, a pesar de una larga demora causada por una tormenta eléctrica. El conjunto de Coapa dominó la mayor parte del encuentro, manteniendo el control y presionando a un Querétaro que no logró encontrar claridad en el ataque. Con esta victoria, América mantiene su invicto en el torneo y envía un claro mensaje de sus aspiraciones para la temporada.

Crystal Palace hace historia en el Community Shield

El Crystal Palace grabó su nombre en la historia del Fútbol al levantar el Community Shield por primera vez. En un partido que terminó 2-2 en tiempo regular contra Liverpool, el Palace se impuso en los penales, gracias a la actuación estelar del arquero Dean Henderson. Los goles de Mateta y Zar permitieron al Palace empatar el partido después de que Liverpool se adelantara con tantos de Equitique y Frimpong. En los penales, Henderson detuvo los disparos de Alexis McAllister y Harvey Elliot, mientras que Justin Devini marcó el gol definitivo.

Pretemporada de la NFL: Los Rams superan a los Vaqueros de Dallas

En el campo de juego del Sofa Stadion en Inglewood, los Rams vencieron a los Vaqueros de Dallas 31-21 en un partido de pretemporada. Stetson Bennett destacó como mariscal de campo con 188 yardas por pase y dos touchdowns. Este encuentro también fue significativo para los Vaqueros debido al debut de Brian Scottheimer como entrenador en jefe. A pesar de los esfuerzos de John Milton III y Will Greer, quienes anotaron para los Vaqueros, el equipo fue incapaz de superar a los Rams.

Movimientos en la Fórmula 1 para 2026

En el mundo de la Fórmula 1, se anticipan grandes cambios para la temporada 2026. Cadillac se unirá al campeonato como nuevo constructor, utilizando motores Ferrari. Max Verstappen continuará con Red Bull hasta 2028, mientras que Fernando Alonso ha extendido su contrato con Aston Martin por un año más, demostrando su vigencia a los 43 años. Además, se rumorea que una importante cadena podría adquirir los derechos de transmisión en EE.UU., ofreciendo una cifra récord de 150 millones de dólares anuales.