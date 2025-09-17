Clima Brownsville: El clima en Brownsville se caracteriza por lluvias ligeras y temperaturas más frescas de lo habitual, afectando los planes de fin de semana.
La Selección Mexicana Lista para San Antonio
La emoción del Fútbol sigue viva mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Paraguay en un amistoso que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Álamo Dome de San Antonio. Este estadio, con capacidad para 65,000 personas, será testigo del duelo de preparación rumbo al Mundial. Originalmente, se había planificado que el partido se celebrara en el Estadio BBVA de Monterrey, pero debido a problemas de patrocinio, el evento se trasladó a Texas.
Vaqueros de HRV: Preparación para el Duelo
En el ámbito local, los Vaqueros de HRV están afinando los últimos detalles para su enfrentamiento con Texas Brushlay. A pesar de un inicio de temporada prometedor, el equipo está trabajando en mejorar la rapidez de sus movimientos y el esquema táctico de la línea ofensiva. Estos aspectos son cruciales para enfrentar los próximos Juegos de Conferencia. El equipo se enfrentará a Texas Usle este sábado en casa, y los aficionados están invitados a vivir la experiencia completa desde el inicio hasta el final del partido. Las entradas están disponibles en YouTube Tickets.
Magia en la Champions League
Por otro lado, la Champions League continúa regalando emocionantes duelos. En un partido histórico, el equipo debutante Volv empató heroicamente 2-2 contra Slavia en Praga. Otros encuentros destacados incluyen el enfrentamiento entre Liverpool y Atlético de Madrid, donde el equipo inglés logró una victoria ajustada gracias a un gol decisivo de Van Dyck sobre la hora.
Próximos Partidos en la Champions
La acción de la Champions continuará con el esperado debut del Barcelona contra el Newcastle y el enfrentamiento entre el Manchester City y el Napoli. Ambos partidos prometen emociones fuertes para los aficionados al fútbol.
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráiler
Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...
Disparos frente a la estación de policía de Brownsville dejan un sospechoso muerto
De acuerdo con la información preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación para presentar un reporte en contra de un sospechoso.
Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen
HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo
DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...
Policía responde a situación activa en Edinburg
Se exhorta a la comunidad a evitar el área y utilizar rutas alternas.
Vigilia en Edinburg: Comunidad Universitaria Recuerda a Charlie Kirk
Persecución a inmigrantes: Estrategias y consecuencias bajo la nueva administración
Fiscal del Condado de Cameron advierte sobre aumento de delitos cometidos por menores
BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron expresó preocupación ante el marcado incremento de la delincuencia juvenil en la región, señalando un repunte en delitos graves cometidos por menores de edad, como homicidios, robos...
Juez declara juicio nulo en caso de estudiante de Donna asesinado en 2020
El tribunal fijó una nueva fecha de inicio del juicio para este lunes, cuando se seleccionará a un nuevo jurado.
Clima Variable en Sur de Texas: ¡Prepárese para un Fin de Semana de Lluvias!
Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vial
Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.