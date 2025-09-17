HOY

Entravision Communications
Deportes

Fútbol: La Selección Mexicana se Prepara para Enfrentar a Paraguay en San AntonioEricks Webs DesignEricks Webs Design

La Selección Mexicana Lista para San Antonio La emoción del Fútbol sigue viva mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Paraguay en un amistoso que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Álamo Dome de San Antonio. Este estadio, con capacidad para 65,000 personas, será testigo del duelo de preparación […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 17 2025
Ad Placeholder

La Selección Mexicana Lista para San Antonio

La emoción del Fútbol sigue viva mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Paraguay en un amistoso que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Álamo Dome de San Antonio. Este estadio, con capacidad para 65,000 personas, será testigo del duelo de preparación rumbo al Mundial. Originalmente, se había planificado que el partido se celebrara en el Estadio BBVA de Monterrey, pero debido a problemas de patrocinio, el evento se trasladó a Texas.

Vaqueros de HRV: Preparación para el Duelo

En el ámbito local, los Vaqueros de HRV están afinando los últimos detalles para su enfrentamiento con Texas Brushlay. A pesar de un inicio de temporada prometedor, el equipo está trabajando en mejorar la rapidez de sus movimientos y el esquema táctico de la línea ofensiva. Estos aspectos son cruciales para enfrentar los próximos Juegos de Conferencia. El equipo se enfrentará a Texas Usle este sábado en casa, y los aficionados están invitados a vivir la experiencia completa desde el inicio hasta el final del partido. Las entradas están disponibles en YouTube Tickets.

Magia en la Champions League

Por otro lado, la Champions League continúa regalando emocionantes duelos. En un partido histórico, el equipo debutante Volv empató heroicamente 2-2 contra Slavia en Praga. Otros encuentros destacados incluyen el enfrentamiento entre Liverpool y Atlético de Madrid, donde el equipo inglés logró una victoria ajustada gracias a un gol decisivo de Van Dyck sobre la hora.

Próximos Partidos en la Champions

La acción de la Champions continuará con el esperado debut del Barcelona contra el Newcastle y el enfrentamiento entre el Manchester City y el Napoli. Ambos partidos prometen emociones fuertes para los aficionados al fútbol.

Fútbol: La Selección Mexicana se Prepara para Enfrentar a Paraguay en San Antonio
Champions League fútbol San Antonio Selección Mexicana Vaqueros de HRV
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Ad Placeholder
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la colaboración del público para localizar a Ranulfo Segura Ojeda, sospechoso de haber robado un vehículo en la ciudad. El robo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, color guinda, fue...

Ad Placeholder
Ad Placeholder