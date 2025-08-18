Expectación en el Fútbol Universitario

La temporada de fútbol universitario está a punto de comenzar, y los Vaqueros de UTRGV se encuentran en la recta final de su preparación. Bajo la dirección del entrenador Travis Bush, el equipo se ha enfocado intensamente en mejorar su condición física, un aspecto crucial para afrontar los retos que se avecinan. Con el debut programado para el 30 de agosto, el equipo continua haciendo esfuerzos puliendo detalles necesarios para un inicio exitoso.

Pretemporada de la NFL: Resultados Sorprendentes

La pretemporada de la NFL continúa ofreciendo sorpresas. Los Osos de Chicago demostraron su dominio al vencer de manera contundente a los Buffalo Bills con un marcador de 38-0. Keller Williams se destacó con un touchdown de 36 yardas en su primera aparición, mientras que el entrenador de los Bills, Sean McDermott, expresó su descontento por la derrota, a pesar de haber reservado a sus jugadores principales, incluido el MVP Josh Allen.

En otro emocionante encuentro, los Saints empataron 17-17 con los Jaguars en los momentos finales del partido. Con la temporada regular a la vuelta de la esquina, los equipos continúan afinando sus estrategias en estos duelos de pretemporada.

La Selección Mexicana de Flag Football ha dejado su huella en los World Games al coronarse bicampeona. En un final de infarto, México logró remontar y vencer a Estados Unidos 26-21 gracias a una destacada actuación de Diana Flores. Este triunfo consolida a México como una potencia en esta disciplina, superando a equipos de Canadá, China, Japón, Gran Bretaña, e Italia.

El emocionante desempeño del equipo mexicano no solo les otorgó la victoria, sino que también abre la posibilidad de que el flag football sea incluido en futuras olimpiadas, lo que permitiría ver a las campeonas en un escenario olímpico.