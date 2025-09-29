Fútbol Americano y Fútbol Mexicano: Resultados y Sorpresas en la Semana 4

HOY

Entravision Communications
Deportes

Fútbol Americano y Fútbol Mexicano: Resultados y Sorpresas en la Semana 4Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Vaqueros de Uchari B enfrentan dura derrota Los Vaqueros de Uchari B sufrieron su primera derrota de la temporada en un emocionante partido contra los Southeastern Louisiana Lions. A pesar de estar abajo 21-0 al inicio, lograron sumar 10 puntos antes del descanso, pero no fue suficiente para superar a los Lions, quienes finalmente ganaron […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 29 2025
Ad Placeholder

Vaqueros de Uchari B enfrentan dura derrota

Los Vaqueros de Uchari B sufrieron su primera derrota de la temporada en un emocionante partido contra los Southeastern Louisiana Lions. A pesar de estar abajo 21-0 al inicio, lograron sumar 10 puntos antes del descanso, pero no fue suficiente para superar a los Lions, quienes finalmente ganaron 45-31. El entrenador Travis Bush expresó que el equipo necesita ajustar su estrategia después de este desafiante encuentro.

Emociones y empates en la NFL

La semana 4 de la NFL trajo consigo un emocionante empate entre los Dallas Cowboys y los Realme Packers en el AT&T Stadium, terminando 40-40. Ambos equipos intercambiaron goles de campo en el tiempo extra, destacando las actuaciones de los mariscales Dak Prescott y Jordi Love. Michael Ferdin regresó a Dallas y dejó su marca con tres taqueadas y una captura.

En otro encuentro histórico, los Pittsburgh Steelers vencieron a los Minnesota Vikings 24-21 en Dublín, Irlanda. Aaron Rodgers y Chris Boswell fueron clave para la victoria de los Steelers, quienes ahora tienen un récord de 3-1.

Rams y Colts protagonizan un final de infarto

Los Rams lograron superar a los Colts con un marcador de 27-20, gracias a un pase decisivo de Matthew Stafford. Los Colts cometieron errores fatales que les costaron el partido, a pesar de los esfuerzos de Dinu Jones.

Fútbol Mexicano: Tijuana y Tigres triunfan

En la Liga MX, los Cholos de Tijuana vencieron 2-0 a Cruz Azul. Este partido marcó el retiro del portero Jesús Corona tras más de 20 años de carrera. Por otro lado, Tigres se impuso 2-0 sobre Querétaro, consolidando su posición en el torneo y mostrando su capacidad para luchar por el título.

Fútbol Americano y Fútbol Mexicano: Resultados y Sorpresas en la Semana 4
Cholos de Tijuana Colts Cruz Azul Dallas Cowboys fútbol mexicano NFL Pittsburgh Steelers Querétaro Rams Realme Packers Southeastern Louisiana Lions Tigres Vaqueros Vikings
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Sep 26, 2025

BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...

Ad Placeholder
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...

Ad Placeholder
Ad Placeholder