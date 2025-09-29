Vaqueros de Uchari B enfrentan dura derrota

Los Vaqueros de Uchari B sufrieron su primera derrota de la temporada en un emocionante partido contra los Southeastern Louisiana Lions. A pesar de estar abajo 21-0 al inicio, lograron sumar 10 puntos antes del descanso, pero no fue suficiente para superar a los Lions, quienes finalmente ganaron 45-31. El entrenador Travis Bush expresó que el equipo necesita ajustar su estrategia después de este desafiante encuentro.

Emociones y empates en la NFL

La semana 4 de la NFL trajo consigo un emocionante empate entre los Dallas Cowboys y los Realme Packers en el AT&T Stadium, terminando 40-40. Ambos equipos intercambiaron goles de campo en el tiempo extra, destacando las actuaciones de los mariscales Dak Prescott y Jordi Love. Michael Ferdin regresó a Dallas y dejó su marca con tres taqueadas y una captura.

En otro encuentro histórico, los Pittsburgh Steelers vencieron a los Minnesota Vikings 24-21 en Dublín, Irlanda. Aaron Rodgers y Chris Boswell fueron clave para la victoria de los Steelers, quienes ahora tienen un récord de 3-1.

Rams y Colts protagonizan un final de infarto

Los Rams lograron superar a los Colts con un marcador de 27-20, gracias a un pase decisivo de Matthew Stafford. Los Colts cometieron errores fatales que les costaron el partido, a pesar de los esfuerzos de Dinu Jones.

Fútbol Mexicano: Tijuana y Tigres triunfan

En la Liga MX, los Cholos de Tijuana vencieron 2-0 a Cruz Azul. Este partido marcó el retiro del portero Jesús Corona tras más de 20 años de carrera. Por otro lado, Tigres se impuso 2-0 sobre Querétaro, consolidando su posición en el torneo y mostrando su capacidad para luchar por el título.