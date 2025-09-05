Fútbol Americano y Eliminatorias Conmebol: Emociones en el Valle de Texas

Lluvia y descensos de temperatura durante el fin de semana.
Fútbol Americano y Eliminatorias Conmebol: Emociones en el Valle de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Fútbol americano: Intensa jornada deportiva en el Valle de Texas con juegos de preparatoria y eliminatorias sudamericanas.
Fútbol americano en el Valle de Texas
La emoción del fútbol americano de preparatoria regresa con fuerza al Valle de Texas. Este viernes, la comunidad deportiva se prepara para los emocionantes enfrentamientos en la jornada ‘8 del 48’, transmitida exclusivamente por Univisión. Equipos como los Edinburg Bella Saber Cats y los Edinburg High Buckets inauguran la tarde, mientras que Niki Ro recibe a Los Fresnos. Por su parte, los equipos de La Joya y López Lobo luchan por mantener su invicto.
En otro emocionante duelo, Westlaco Panther se enfrentará a Maca de memoria. El Valle de Texas se convierte así en el epicentro del fútbol americano de preparatoria, con encuentros destacados como el de Río Hondo contra Puerto Isabel y la contundente victoria de Economidis sobre Bronx Reporter. Harlingen también será escenario de un emocionante choque de trenes.
El PG Stadium se vestirá de gala para el esperado partido entre Raiders y Bears, nuestro juego de la semana. Los Raiders buscan mantener su dominio sobre los Bears, quienes no han logrado una victoria desde 2019. En la temporada pasada, sufrieron una dolorosa derrota por 49 a 0 contra los Raiders. La pregunta en el aire es: ¿podrán los Bears revertir la situación esta noche?
Emociones en la NFL
El regreso de la NFL también ha sido motivo de emoción. Los Philadelphia Eagles iniciaron la defensa de su título con una victoria ajustada de 24-20 sobre los Dallas Cowboys. El partido, lleno de emociones y controversias, se vio marcado por una demora de 65 minutos debido a rayos y la expulsión del defensivo de los Eagles, Jalen Carter, tras un altercado con el mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott. A pesar de la ausencia de Carter, los Eagles brillaron gracias a las actuaciones estelares de Jalen Hurst y Saquon Barkley.
Eliminatorias Conmebol: Argentina y Colombia Brillan
Desde el sur del continente, las eliminatorias de la Conmebol también captaron la atención. Argentina goleó 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental. Lionel Messi, en su último partido como local en eliminatorias, abrió el marcador y sentenció el encuentro con un doblete. Lautaro Martínez también aportó al marcador con un gol de cabeza.
Colombia no se quedó atrás y venció 3-0 a Bolivia en Barranquilla, asegurando su clasificación al Mundial. James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los protagonistas del triunfo colombiano. Con esta victoria, Colombia suma 25 puntos y se asegura un lugar en la fiesta mundialista, mientras Bolivia aún mantiene la esperanza de alcanzar el repechaje.
Fiscal de distrito de Cameron, Luis V. Saenz, es reconocido por la DEA
Además, el fiscal participó en la reunión de la Junta Ejecutiva de HIDTA del Sur de Texas, donde reiteró la disposición de su oficina para colaborar entre agencias, compartir recursos y mantener estrategias a largo plazo en el combate contra redes de narcotráfico en la región.
Sospechoso de homicidio arrestado en Brownsville
Brazil es señalado como sospechoso en el homicidio de Tyler Gamez, de 23 años, ocurrido el pasado 30 de agosto en Victoria, Texas.
Incendio en Mission: Pareja de la tercera edad busca apoyo para reconstruir su hogar
Incendio: Un incendio en Mission consume parte de la casa de una pareja mayor, quienes ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para reconstruir su vivienda.
Trabajadores hispanos: Temor a redadas impacta la construcción en el Valle
El miedo a operativos migratorios provoca escasez de mano de obra y retrasos en proyectos de construcción en el Valle.
Se registra presencia de ICE en Mission
La situación continúa bajo investigación.
Residente de Brownsville sentenciado a 46 meses de prisión por facilitar exportación ilegal de armas a México
Kenji Daniel Juárez se declaró culpable el pasado 23 de abril de haber recibido, ocultado, comprado, vendido y facilitado el transporte, asi como la venta de armas de fuego y cargadores de municiones con destino a México.
Arresto por robo mediante engaño en Rancho Viejo
El arrestado fue identificado como Carlos Alejandro Treviño, quien fue detenido el pasado 31 de julio del 2025.
Última Hora: Policía investiga agresión en McAllen
De acuerdo con la policía, la víctima requirió atención médica y el sospechoso permanece prófugo. En estos momentos, los investigadores continúan en la escena recopilando evidencia.
Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetaminas en el Puente Internacional de Pharr
PHARR, Texas – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de 13.2 millones de dólares en las instalaciones de carga del...
Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...
Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa
ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...
Medidas en McAllen: Nuevas Regulaciones para Centros Nocturnos
McAllen: Propietarios de bares en McAllen afrontan desafíos ante las nuevas normativas de seguridad.
Incendio en La Grulla es contenido rápidamente; no se reportan heridos graves
LA GRULLA, Texas – Oficiales y personal de primeros auxilios respondieron esta mañana a un incendio en la calle Benito. Según el propietario de la vivienda, una cocina de gas recién instalada se incendió y afectó parte de la estructura. El oficial Treviño actuó...
Autobús escolar de Edinburg CISD se ve involucrado en accidente; estudiantes resultan ilesos
Los ocupantes del automóvil fueron trasladados a un hospital local por personal de EMS, a solicitud propia.
Empleado de bar arrestado tras apuñalar a cliente en Raymondville
La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.
Autoridades alertan sobre el peligro de comprar pastillas y medicamentos en línea
Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.